Rusya’nın en yaşlı adamı öldü

Rusya Federasyonu’na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti lideri Yunus Bek Yevkurov, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Appaz Lorosoviç, devirleri ve nesilleri geride bıraktı, sekiz çocuk, 35 torun, 20’den fazla torun çocuğunu büyüttü. Her zaman iyi kalpli, hayatı seven bir aksakal olarak kaldı, buna görüşmelerimizde şahsen tanık oldum” dedi.

İliyev, 1 Mart 1896 yılında İnguşetya’nın Ceyrah ilçesi Guli köyünde dünyaya gelmişti.

İnguşetya yönetimi daha önce İliyev’in dünyanın en yaşlı erkeği olarak kayıtlara geçmesi için evraklar hazırlayacakları bilgisini vermişti.