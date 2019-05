Rusya’nın en yaşlı adamı öldü

View this post on Instagram

Ушёл из жизни в возрасте 123 лет наш долгожитель, старейший житель России Аппаз Илиев. Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил 8 детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков. Всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече. Дала къахетам болба, Дала гешт долда! #ингушетия #нашистарики#евкуров#долгожитель