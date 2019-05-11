Rusya’nın en yaşlı adamı öldü

Rusya Federasyonu’na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti lideri Yunus Bek Yevkurov, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Appaz Lorosoviç, devirleri ve nesilleri geride bıraktı, sekiz çocuk, 35 torun, 20’den fazla torun çocuğunu büyüttü. Her zaman iyi kalpli, hayatı seven bir aksakal olarak kaldı, buna görüşmelerimizde şahsen tanık oldum” dedi.
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Ушёл из жизни в возрасте 123 лет наш долгожитель, старейший житель России Аппаз Илиев. Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил 8 детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков. Всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече. Дала къахетам болба, Дала гешт долда! #ингушетия #нашистарики#евкуров#долгожитель
İliyev, 1 Mart 1896 yılında İnguşetya’nın Ceyrah ilçesi Guli köyünde dünyaya gelmişti.
İnguşetya yönetimi daha önce İliyev’in dünyanın en yaşlı erkeği olarak kayıtlara geçmesi için evraklar hazırlayacakları bilgisini vermişti.
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