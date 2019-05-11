Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi

Uzun süredir devam eden ve tartışma yaratan yeni banliyö hattı çalışmasında son olarak Tarihi Haydarpaşa Garı’nın peronlarına giren rayların yenilemesi sırasında yeni arkeolojik buluntular rastlandığı belirtildi.
Haydarpaşa Garı'na ait İHA tarafından çekilen görüntülerde geniş bir alana yayılan kent gözler önüne serilirken, kalıntıların 500 metre uzaklıktaki Ayrılık Çeşme durağına uzandığı öğrenildi.
ARKEOLOGLAR VE TARİHÇİLER ÇALIŞIYOR
2018 yılının Temmuz ayında mühendislerin arkeolojik buluntularla ilk kez karşılaşması üzerine Haydarpaşa Kentsel ve Tarihi SİT Alanı’nda bulunmaya başlayan arkeolojik eserler, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararlarıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetimine verilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)