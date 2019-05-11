Fikret Orman: Burada delikanlı adam yok, karı gibi çıkıp arkadan konuşurlar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili “Çıkın delikanlı gibi konuşun. Gerçi öyle bir delikanlı yok burada. Ancak karı gibi çıkıp arkadan konuşurlar” dedi. Gelen tepkiler üzerine Orman, genel kurul üyelerinden özür diledi.

Beşiktaş’ta gergin geçen İdari ve Mali Genel Kurul’da Fikret Orman, konuşmacıların eleştirilerini cevapladı.

Öncelikle kendisine karşı rakip olan başkan adayı Hürser Tekinoktay’a başarılar dileyen Fikret Orman, “Hürser hocam sizin ilk adaylığınız, benim de son adaylığım. Yarın rakibiz. Sizi üzecek hiçbir şey ağzımdan çıkmaz. Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.

Konuşmacılardan Nazmi Koca’nın söylediklerine cevap vermeyeceğini ve kendisini kaale almadığını ifade eden Orman, kulübün uçağını özel işleri için kullandığı yönünde yapılan eleştirilere ise çok sert çıktı ancak sonrasında gelen tepkiler üzerine genel kurul üyelerinden özür diledi.

'ÖZÜR DİLİYORUM, ORUCUMA VERİN'

Hakkında yapılan yorumlarla ilgili olarak konuşan Fikret Orman, “Hakkımda şaibeler var denildi. ‘Kulübün uçağını tutmuş’ dediler. ‘Bırakın uçağı, bir tane drone göstersinler’ dedim. Göbeğinden konuşmayacaksın. Böyle bir şey var ise çıkıp konuşun. Delikanlı gibi çıkın konuşun. Öyle bir delikanlı adam da yok burada, karı gibi çıkıp arkadan konuşurlar” dedi.

Bu cümleleri üzerine genel kurulda tansiyon yükselirken Başkan Fikret Orman’a büyük tepkiler geldi. Gelen tepkilerin ardından Fikret Orman, “Özür diliyorum, orucuma verin. Bütün üyelerden, özellikle kadın üyelerden çok özür diliyorum” ifadesini kullandı.

Fikret Orman: Burada delikanlı adam yok, karı gibi çıkıp arkadan konuşurlarhttps://t.co/BPVH9ZGzrz pic.twitter.com/sXMypwd80k — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 11, 2019

​Amacının ortamı germemek olduğunu da söyleyen Orman, “Beraberce güzel bir genel kurul olsun. İnşallah hep beraber yarın güzel bir genel kurulda buluşuruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Fikret Orman’ın açıklamaları sonrasında bazı genel kurul üyeleri, Orman’a tepki göstermeye devam etti.