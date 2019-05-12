Ayı, avcıların arabasından portatif buzdolabı çaldı

Avcılar, havaya 3 el ateş ederek ayıyı korkutmaya çalışsa da ‘hırsız’ ağzında avla ormana kaçtı.
Bu yoldan geçen avcılar sıkça arabalarını durdurup ayılara yem veriyor, bu yüzden ayılar insanlardan çekinmiyor.
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde bir ayı, arabalarını yol kenarına çeken avcıların portatif buzdolabını çaldı.
Avcılar, havaya 3 el ateş ederek ayıyı korkutmaya çalışsa da ‘hırsız’ ağzında avla ormana kaçtı.
Bu yoldan geçen avcılar sıkça arabalarını durdurup ayılara yem veriyor, bu yüzden ayılar insanlardan çekinmiyor.
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