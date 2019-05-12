Ayı, avcıların arabasından portatif buzdolabı çaldı

Avcılar, arabalarını Petropavlovsk-Kamçatskiy – Milkovo yolunun kenarına park edip bir şeyler konuşurlarken arkadan bir ayı yaklaştı ve kamyonetin arkasına yerleştirilen konteyneri alıp kaçtı.

Avcılar, havaya 3 el ateş ederek ayıyı korkutmaya çalışsa da ‘hırsız’ ağzında avla ormana kaçtı.

Bu yoldan geçen avcılar sıkça arabalarını durdurup ayılara yem veriyor, bu yüzden ayılar insanlardan çekinmiyor.