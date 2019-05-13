Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışlayan Galatasaraylı, 100 adet de forma satın aldı

Daha önce Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışladığını açıklayan ve Galatasaray taraftarı olduğunu belirten iş adamı Serkan Aydın, dün 100 adet de forma satın aldı.

TV8 ve FBTV’in ortak yayını ile gerçekleştirilen Win Win (Kazan Kazan) kampanyasında çok sayıda SMS gönderilirken kampanyaya özel olarak tasarlanan ve 23 Fenerbahçe efsanesinin imzalarının yer aldığı 300 TL değerindeki özel forma da satışa sunuldu.

Cem Yılmaz’ın konuk olduğu gecede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer alırken yayına Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren iş insanı Serkan Aydın bağlandı.

Ali Koç’un daha önce Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışladığını açıkladığı ancak ismini vermediği Galatasaray taraftarının kendisi olduğunu dile getiren Aydın, “ezeli rekabet ve ebedi dostluk” vurgusu yaptı.

Ali Koç’un da teşekkür ettiği ve stüdyodaki konukların alkışlarını alan Serkan Aydın, centilmence mesajlarının yanı sıra tasarlanan özel formadan 100 adet satın aldığını açıkladı.