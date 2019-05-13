Alkollü sürücülere 4 yılda ne kadar ceza kesildiği belli oldu

2014-2018 arasında 28 milyon 88 bin 548 denetim yapan güvenlik güçleri, 21 milyon 916 bin 687 denetimde alkollü araç kullananlara 534 milyon 623 bin 648 TL ceza kesti.

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Uzun yol şoförü Ferhat Metin ve arkadaşları, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu ancak geçimini sağlayamadığı için cezasının affedilmesini isteyerek TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurdu. Dilekçe Komisyonu konuyu İçişleri Bakanlığı'na iletti. İçişleri Bakanlığı da “jandarma" ve "polis" bölgelerindeki denetimler, alkollü ve uyuşturucu araç kullanmak nedeniyle verilen cezaları içeren istatistikleri komisyona iletti.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın TBMM'ye gönderdiği verilerde 2014 ila 2018 arasında Türkiye genelinde 28 milyon 88 bin 548 denetim yapıldı. Polis bölgesindeki 21 milyon 916 bin 687 denetimde alkollü araç kullananlara tutarı 534 milyon 623 bin 648 TL olan 571 bin 58 ceza uygulandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan ise 4 bin 261 ceza verilirken, ceza tutarı 19 milyon 508 bin 738 TL olarak belirlendi. Jandarma bölgesinde ise 2014'ten 2018 yılları arasında yapılan 6 milyon 171 bin 861 denetimde alkollü araç kullananlara 57 bin 724, uyuşturucu alarak araç kullananlara 531, alkol ve uyuşturucu tespit cihazı kullandırtmayanlara 2 bin 6 ceza uygulandı.

2018 YILINDA DENETİMLER 2014'Ü İKİYE KATLADI

2018 yılında denetim sayısı 2014'e göre iki kat artarak 1 milyon 599 bin 766'ya ulaştı. Alkollü araç kullananlara 15 bin 490, uyuşturucu alarak araç kullananlara 247, alkol ve uyuşturucu tespit cihazı kullandırtmayanlara 608 ceza verildi. Alkollü araç kullanmaktan 14 bin 578, uyuşturucu alarak araç kullanmaktan 233, alkol ve uyuşturucu tespit cihazı kullandırmayanlardan 565 sürücü belgesi geri alındı.

MİLYONLARCA CEZA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 22 Mart 2019'da komisyona gelen yazıda, mevzuat bilgileri verildikten sonra 'polis sorumluluk bölgesinde' yıllar itibariyle ceza bilgilerine yer verildi.

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Buna göre, 2014'te polis 4 milyon 236 bin 953 denetim gerçekleştirdi. 2014'te alkollü araç kullanmaktan 115 bin 570 ceza kesilirken, ceza tutarı 92 milyon 189 bin 350 TL olarak gerçekleşti. Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan 1 milyon 649 bin 781 TL tutarında 441 ceza kesildi. Alkol ya da uyuşturucu uyarıcı madde tespiti cihazı kullanılmasını reddedenlere ise 12 milyon 133 bin TL tutarında 5 bin 839 ceza verildi.

2018 yılında ise toplam 5 milyon 418 bin 774 polis denetimi yapıldı. 2018'de alkollü araç kullanmaktan 155 milyon 456 bin 10 TL tutarında 143 bin 6 ceza uygulandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan ise 1386 ceza verilirken, ceza tutarı 7 milyon 182 bin 130 TL olarak kayda geçti. Alkol ve uyuşturucu madde tespiti cihazını kullandırtmayanlara ise 18 milyon 703 bin 11 TL tutarında 6 bin 499 ceza kesildi.