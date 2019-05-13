Bir devir kapanıyor: Victoria's Secret televizyon şovlarına veda ediyor

Açıklamada, “Moda sürekli değişen bir dünya. Biz de büyümek için evrilmeli ve değişmeliyiz” mesajı verildi.
Wexner, markanın gelecekte farklı platformlarda yeni tarz etkinlikler geliştireceğini belirtti ancak bunlara dair detay vermedi.
2001'DE YAYINLANMIŞTI
Dünyaca ünlü modellerin kanat takarak podyuma çıktığı moda şovu, ilk olarak 2001 yılında ABD kanalında yayınlandı.
İlk yayınlandığında 1 milyon izlenme oranını yakalayan şov, 2011 yılında ise 10.4 milyon kişiye ulaştı.
Ancak bu yıldan sonra reytinglerde düşüşe geçti. Moda şovu, geçen yıl sadece 3.3 milyon kişi tarafından izlendi.
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