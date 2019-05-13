Bir devir kapanıyor: Victoria's Secret televizyon şovlarına veda ediyor

Dünyanın en merak ettiği defilelerden biri olan Victoria's Secret, televizyon şovlarını bitirme kararı aldığını duyurdu.

© AP Photo / Invision/ACharles Sykes Victoria's Secret meleklerinin sahne arkası hazırlıkları 15

Victoria's Secret’ın bağlı olduğu ana firma L Brands Genel Müdürü Leslie Wexner tarafından yapılan duyuruda, “Geleneksel Victoria's Secret moda şovunun tekrar düşünmeye karar verdik.İleriye dönük düşündüğümüzde, televizyonun doğru tercih olmadığına inanıyoruz” denildi.

Açıklamada, “Moda sürekli değişen bir dünya. Biz de büyümek için evrilmeli ve değişmeliyiz” mesajı verildi.

Wexner, markanın gelecekte farklı platformlarda yeni tarz etkinlikler geliştireceğini belirtti ancak bunlara dair detay vermedi.

2001'DE YAYINLANMIŞTI

Dünyaca ünlü modellerin kanat takarak podyuma çıktığı moda şovu, ilk olarak 2001 yılında ABD kanalında yayınlandı.

İlk yayınlandığında 1 milyon izlenme oranını yakalayan şov, 2011 yılında ise 10.4 milyon kişiye ulaştı.

Ancak bu yıldan sonra reytinglerde düşüşe geçti. Moda şovu, geçen yıl sadece 3.3 milyon kişi tarafından izlendi.