Instagram’a Ramazan’a özel kamera efekti geldi

Mikro blog platformu Twitter'da olduğu gibi Instagram'da da Ramazan ayına özel bir içerik, kullanıcılara sunuldu.

Instagram Launches “Lantern” Camera Effect for Ramadan https://t.co/RJuWiN2XeI — GadgetVoize (@GadgetVoize) May 6, 2019

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Kamera efekti olarak Ramazan ayına özel olarak geliştirilen efekt, Instagram'da hikaye paylaşırken kullanabiliyorsunuz.

Kampanya ve kamera efektiyle ilgili Instagram MENA ve Türkiye Stratejik Ortak Yöneticisi Samer Jamal, şöyle konuştu:

“Instagram, içinde farklı kültürleri barındıran küresel bir topluluk ve Ramazan ayı platformda kutlanan en büyük kültürel anlardan biri. Verilerimiz, Ramazan ayının insanların iyi niyetlerini paylaşmak için Instagram’a yöneldiği ve iyilik ve yardımla ilgili kelimelerin önemli oranda arttığı bir dönem olduğunu gösteriyor. İyilik büyük bir jest olmak zorunda değil. Hatta, küçük ve beklenmedik şeylerin birinin gününe etkisi çok büyük olabilir. Bu yüzden, Instagram’da insanların iyi niyetlerini ve kutlamalarını eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde paylaşmalarını sağlayacak #MonthofGood (#İyilikAyı) kampanyamızı ve ilk Ramazan kamera efektimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu Ramazan ayında Instagram topluluğu tarafından paylaşılan küçük büyük iyi niyet gösterilerinden ilham almak için sabırsızlanıyoruz.”