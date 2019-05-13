İlişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesöre 7 yıl 6 ay hapis

Fuat Duygulu, olay tarihinde tekrar aradığı S.İ. ile buluşarak, yeniden ilişki teklifinde bulundu. S.İ.'nin reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Duygulu, yanındaki bıçakla S.İ.'yi karnından ve kolundan yaraladı. S.İ., kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Gözaltına alınan Fuat Duygulu ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eski duruşmalarda 25 bin TL borç verdiğini ileri sürdüğü S.İ.'den parasını istediğini, onun ise kendisinden eşinden ayrılması istediğini öne süren Duygulu, son savunmasında, "S.İ., benim iş yerime gelip, rahatsız edip, tehdit ediyordu" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Fuat Duygulu'ya, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın cezası, daha sonra 'ağır tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 7 yıl 6 ay hapse düşürüldü. Fuat Duygulu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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