Bir Rus güzel, ilk kez 'Miss Supertalent of the World' oldu

İki yılda bir düzenlenen Miss Supertalent of the World yarışmasına bu yıl Güney Kore'nin başkenti Seul ev sahipliği yaptı.
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Modellerin hem güzellik hem de yetenek bakımından birbirleriyle mücadele ettiği Miss Supertalent of the World'de birincilik tacı Yekaterinburglu öğrenci ve model Lada Akimova'nın oldu.
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Akimova, 2011 yılından beri düzenlenen yarışmayı kazanan ilk Rus model oldu.
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Instagram hesabından açıklama yapan Akimova, destekçilerine, rakiplerine ve organizatörlere teşekkür ederken yarışmayı heyecan verici bir macera olarak niteledi.
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