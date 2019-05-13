Bir Rus güzel, ilk kez 'Miss Supertalent of the World' oldu

İki yılda bir düzenlenen Miss Supertalent of the World yarışmasına bu yıl Güney Kore'nin başkenti Seul ev sahipliği yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lada Akimova (@missakimova)'in paylaştığı bir gönderi ( 11 May, 2019, 9:22öö PDT )

Modellerin hem güzellik hem de yetenek bakımından birbirleriyle mücadele ettiği Miss Supertalent of the World'de birincilik tacı Yekaterinburglu öğrenci ve model Lada Akimova'nın oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lada Akimova (@missakimova)'in paylaştığı bir gönderi ( 27 Şub, 2018, 10:17ös PST )

Akimova, 2011 yılından beri düzenlenen yarışmayı kazanan ilk Rus model oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lada Akimova (@missakimova)'in paylaştığı bir gönderi ( 12 Kas, 2018, 4:00öö PST )

Instagram hesabından açıklama yapan Akimova, destekçilerine, rakiplerine ve organizatörlere teşekkür ederken yarışmayı heyecan verici bir macera olarak niteledi.