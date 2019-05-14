Keşmir'de 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzü, binlerce kişi protesto etti

Hindistan'ın Cammu-Keşmir eyaleti, 3 yaşında bir kız çocuğuna tecavüzün ardından protesto gösterileri ve genel grevle sarsıldı. Yakalanan zanlının, kimliğinde 2009 yılında doğmuş gözükmesine karşın, doktorların muayenesine göre 20'li yaşlarında olduğu ortaya çıktı.

© AP Photo / Mahesh Kumar A. Hindistan'da bu kez 9 yaşındaki kız çocuğunun tecavüz edilip öldürülmesinin arkasından üvey annesi çıktı

Hindistan ile Pakistan arasında bölünmüş Keşmir'in Hindistan tarafından yönetilen bölümünde 3 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edilmesinin ardından, binlerce kişi, sokaklara dökülüp protesto gösterileri düzenledi.

Hindistan'ın en kuzeyinde, Müslümanların nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu Cammu-Keşmir eyaletinde cinsel saldırı vakaları artarken, protestocular otoyolun bir kısmını kapatıp 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden erkeğin idam edilmesini talep etti.

Taş atan protestoculara polisin saçma, gözyaşartıcı gaz ve copla müdahale etmesiyle çoğu polis memuru olan onlarca kişi yaralandı. AFP, bir yetkiliye dayanarak bir kişinin öldüğünü duyurdu.

© AFP 2019 / Hindistan’da aynı gün bir çocuk daha tecavüze uğrayıp yakıldı

Keşmir'in Hindistan'dan ayrılmasını savunan din adamı Mevlana Masur Abbas'ın grev çağrısı uyarınca eyaletteki dükkanlar, işletmeler ve okullar açılmadı.

Abbas gazetecilere "İnsanların vadideki giderek artan tecavüz olaylarının bilincine varması için grev çağrısı yaptık. Bizim tek istediğimiz kurban için adalet" dedi.

Müslüman din adamları Ramazan boyunca vaazlarını kadın hakları meselesine ayırmayı kararlaştırdı. Müslüman din adamlarının örgütlenmesi Muttahida Meclis-i Ulema (MMU) bölgede cinsel şiddetin artmasına tepki göstermek istediklerini ifade etti.

© AFP 2019 / Chandan Khanna Hindistan'da tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Polise göre geçen çarşamba günü bir komşusu çocuğu şekerle kandırıp boş bir okulun içine çekti ve orada tecavüz etti. Çocuğun çığlıklarını takip eden annesi evladını banyo bölümünde kanlar içinde buldu.

Çocuğa cinsel saldırıyla ilgili tutuklanan kişinin, kimliğinde 2009 yılında doğmuş gözükmesine karşın, doktorların muayenesine göre 20'li yaşlarında olduğu haberleri geldi.

Hindistan'ın PTI haber ajansına konuşan bir polis yetkilisi, "Zanlıya çocuk değil, yetişkin muamelesi yapıyoruz. Doktorlar zanlının 20 yaş civarında olduğu yönünde görüş bildirdi" dedi.

Haberlere göre zanlıya 2009 tarihli kimliği veren de okul müdürü. Sözkonusu okul müdürünün de gözaltına alınıp ve sorgulandığı belirtildi.

© AFP 2019 / CHANDAN KHANNA Hindistan'da kız öğrenciler, tacizcilerinin anneleri tarafından dövüldü

Birkaç hafta önce de babası tarafından defalarca tecavüze uğrayan bir kız çocuğu intihar etmişti.

Dün protesto için sokağa dökülenler, yetkililerin kadınlarla çocukları güvende tutacağını inançlarının kalmadığını ifade etti.

Cinsel suçlarla mücadele için faillere ölüm cezası talep edenlerden olan Nafia Hurşid, "Suçlular asılırsa bu olaylar azalır" görüşünü dile getirdi.

© Fotoğraf : Twitter Hindistan'da 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Geçen yıl Cammu-Keşmir'de 8 yaşında bir kız çocuğunun tecavüz edilip öldürülmesinin ülke çapında protesto gösterilerine neden olması üzerine, hükümet, 12 yaşından küçük kızlara tecavüz edenlere ölüm cezası getirmişti.

Ancak adeta tecavüz salgını altında olan Hindistan'da talep üzerine ölüm cezasının getirilmesi de cinsel suç oranlarının artmasını önleyemedi.

Hükümet verilerine göre kadınlara karşı işlenen suçlar, 2016 yılında 2915 vakayken 2017 yılında yüzde 8 oranında artarak 3168 vakaya yükselmişti.