Casus yazılım, WhatsApp üzerinden cep telefonlarına sızıyor: Kullanıcılar seçilerek hedef alındı

Financial Times gazetesi, İsrailli yazılım firması NSO Grup'un geliştirdiği casus yazılımın, WhatsApp uygulamasını kullanan cep telefonları ve diğer cihazlara bilgisayar korsanları tarafından uzaktan yerleştirilebildiğini yazdı. Söz konusu yazılımın ismi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde geçmişti.

İsrailli yazılım firması NSO Grup'un geliştirdiği casus yazılımın, WhatsApp uygulamasını kullanan cep telefonları ve diğer cihazlara uzaktan yerleştirilebildiği öğrenildi.

WhatsApp'ın sözcüsü de, söz konusu yazılımın, uygulamanın arama fonksiyonu üzerinden sadece cevapsız çağrılar yoluyla telefonlara sızabildiğini ifade etti.

'AY BAŞINDA FARK EDİLDİ'

© AA / Aytaç Ünal Silinen WhatsApp mesajlarını okumanın yolu bulundu

Yazılımdan etkilenen kullanıcı sayısının bilinmediğini ancak kullanıcıların seçilerek hedef alındığını belirten sözcü, şirketin bu durumu ay başında fark ettiğini söyledi.

WhatsApp, dün 1.5 milyar kullanıcısından önlem olarak uygulamayı güncellemelerini istemişti.

NSO Grup ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

KAŞIKÇI, NSO GRUP'TAN ALINAN PROGRAMLA İZLENMİŞTİ

İsrail şirketinin geliştirdiği bir casus yazılımın ismi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde geçmişti.

Toronto Üniversitesine bağlı Citizen Lab kuruluşu, Suudi Arabistan'ın NSO Grup'tan aldığı 'Pegasus' adlı casus yazılım teknolojisiyle Kaşıkçı'yı izlediğini ortaya çıkarmıştı.