Casus yazılım, WhatsApp üzerinden cep telefonlarına sızıyor: Kullanıcılar seçilerek hedef alındı

İsrailli yazılım firması NSO Grup'un geliştirdiği casus yazılımın, WhatsApp uygulamasını kullanan cep telefonları ve diğer cihazlara uzaktan yerleştirilebildiği öğrenildi.
WhatsApp'ın sözcüsü de, söz konusu yazılımın, uygulamanın arama fonksiyonu üzerinden sadece cevapsız çağrılar yoluyla telefonlara sızabildiğini ifade etti.
'AY BAŞINDA FARK EDİLDİ'
WhatsApp, dün 1.5 milyar kullanıcısından önlem olarak uygulamayı güncellemelerini istemişti.
NSO Grup ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.
KAŞIKÇI, NSO GRUP'TAN ALINAN PROGRAMLA İZLENMİŞTİ
İsrail şirketinin geliştirdiği bir casus yazılımın ismi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde geçmişti.
Toronto Üniversitesine bağlı Citizen Lab kuruluşu, Suudi Arabistan'ın NSO Grup'tan aldığı 'Pegasus' adlı casus yazılım teknolojisiyle Kaşıkçı'yı izlediğini ortaya çıkarmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)