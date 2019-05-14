Georgia eyaletindeki kürtaj yasağına tepki büyüyor: Ünlü oyuncu 'Kürtaj verdiğim en iyi karardı' dedi

ABD'nin Georgia eyaletinde kürtaj hakkını kaldıran yasayı eleştiren ünlü oyuncu ve aktivist Jameela Jamil, "Gençken kürtaj oldum ve bu verdiğim en iyi karardı. Hem benim için hem de ekonomik, duygusal ve psikolojik olarak hazır olmadığım bebek için" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Georgia eyaletinde kürtaj hakkını fiilen kaldıran yasaya karşı sesini yükselten yıldızlar kervanına İngiliz oyuncu, model, sunucu ve aktivist Jameela Jamil de katıldı.

Jamil, gençken yaptırdığı kürtajın ‘verdiği en iyi karar’ olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Jamil, kararı insanlık dışı diye niteledi ve kadın haklarına, bedenine ve sağlığına saygısızlık olarak gördüğünü söyledi. Jamil bu durumda tecavüz mağdurlarının, tecavüzcüsünün bebeğini taşımakla cezalandırılacağını da vurguladı.

'EN ÇOK ÖTEKİLEŞTİRİLEN KADINLARI ETKİLEYECEK'

Jamil, “Gençken kürtaj oldum ve bu verdiğim en iyi karardı. Hem benim için hem de ekonomik, duygusal ve psikolojik olarak hazır olmadığım bebek için. Pek çok çocuğun sonu koruyucu aileler oluyor. Pek çok yaşam mahvoluyor. Bu çok acımasızca” diye yazdı.

Yasağın zengin kesimi etkilemeyeceğini söyleyen Jamil, bu karardan yine en çok yoksulların, belli imkanlardan uzak olan ve ötekileştirilmiş kesimin etkileneceğini de söyledi.

I had an abortion when I was young, and it was the best decision I have ever made. Both for me, and for the baby I didn’t want, and wasn’t ready for, emotionally, psychologically and financially. So many children will end up in foster homes. So many lives ruined. So very cruel. — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 13 Mayıs 2019

​Daha önce de ünlü oyuncu Alyssa Milano, yasaya karşı 'seks grevi' çağrısı yapmıştı. Milano, "Bedensel otonomimizi geri alana dek seks yapmamakta bana katılın” demişti.

'KALP ATIŞI YASASI' DENİLİYOR

© Sputnik / Sergey Krasnouhov Fransa'da jinekolog sendikasından kürtaj grevi tehdidi

Georgia eyaletinde kabul edilen ve 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, 'Kalp Atışı Yasası' olarak anılıyor.

Yasada, fetüste kalp atışlarının duyulmaya başladığı andan itibaren kürtajın yasaklanması öngörülüyor.

Ancak doktorlar ve insan hakları savunucuları, bebeklerin kalp atışlarının yaklaşık altıncı haftada duyulduğuna, kadınların hamile olduğunu ise biyolojik olarak yaklaşık dokuzuncu haftada fark edebildiğine dikkat çekiyor; yasanın kürtajı fiilen yasaklamak anlamına geldiğini vurguluyor.

Georgia dışında Kentucky, Mississippi ve Ohio’da da benzer kürtaj yasağı uygulanıyor.