Bir Tesla daha park halindeyken alev aldı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model S 85 KWH aracı park edildikten yaklaşık yarım saat sonra alev aldı. Yangın 45 dakikada ancak söndürülebildi.
Reuters'ın konu hakkında bilgi almak için Tesla yetkilileri ile iletişime geçtiği ancak yetkililerin olayla ilgili sorulara cevap vermediği belirtildi.
Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda elektrikli araçların yanma riskinin petrolle çalışanlara göre daha düşük olduğunu belirtmişti.
Less than a month after a similar incident in Shanghai, a @Tesla Model S apparently spontaneously erupted in flames in a #HongKong parking lot. https://t.co/ErxmOYwfoD— Coconuts Hong Kong (@CoconutsHK) May 14, 2019
İNCELEME BAŞLATILMIŞTI
Yaklaşık bir ay önce de Çin'in Shanghai kentinde bulunan kapalı bir otoparkta Tesla S modeli araç yanmıştı.
Bu görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından durumdan haberdar olan elektrikli araç üreten Tesla Motors ise olay yerine bir ekip göndererek olayı incelemeye aldıklarını ve ilgili birimlerle iletişime geçtiklerini duyurmuştu.
Surveillance camera captures moment of a Tesla sedan bursting into flames in an underground garage in Shanghai. The cause of the incident is still under investigation pic.twitter.com/q7OuAKH59Z— China Xinhua News (@XHNews) April 24, 2019
Daha önce ise Pensilvanya'nın Monroeville bölgesinde Tesla model bir araç durduk yere alec almış ve 4 saat boyunca yanmıştı.
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