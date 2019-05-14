Bir Tesla daha park halindeyken alev aldı

Tesla'nın geçen ay Çin'de park halindeyken yanan araç hakkında inceleme başlattığını duyurmasının ardından bir yangın vakası daha gerçekleşti. Yine Çin'de gerçekleşen olayda park halinde bulunan Tesla araç alev aldı.

© REUTERS / Lucy Nicholson Tesla, park halinde yanan aracı inceleyecek

Apple Daily'nin aktardığına göre yangın, Hong Kong'un San Po Kong bölgesinde gerçekleşti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model S 85 KWH aracı park edildikten yaklaşık yarım saat sonra alev aldı. Yangın 45 dakikada ancak söndürülebildi.

​​Reuters'ın konu hakkında bilgi almak için Tesla yetkilileri ile iletişime geçtiği ancak yetkililerin olayla ilgili sorulara cevap vermediği belirtildi.

Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda elektrikli araçların yanma riskinin petrolle çalışanlara göre daha düşük olduğunu belirtmişti.

Less than a month after a similar incident in Shanghai, a @Tesla Model S apparently spontaneously erupted in flames in a #HongKong parking lot. https://t.co/ErxmOYwfoD — Coconuts Hong Kong (@CoconutsHK) May 14, 2019

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Yaklaşık bir ay önce de Çin'in Shanghai kentinde bulunan kapalı bir otoparkta Tesla S modeli araç yanmıştı.

​Bu görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından durumdan haberdar olan elektrikli araç üreten Tesla Motors ise olay yerine bir ekip göndererek olayı incelemeye aldıklarını ve ilgili birimlerle iletişime geçtiklerini duyurmuştu.

Surveillance camera captures moment of a Tesla sedan bursting into flames in an underground garage in Shanghai. The cause of the incident is still under investigation pic.twitter.com/q7OuAKH59Z — China Xinhua News (@XHNews) April 24, 2019

​Daha önce ise Pensilvanya'nın Monroeville bölgesinde Tesla model bir araç durduk yere alec almış ve 4 saat boyunca yanmıştı.