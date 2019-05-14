George Clooney: Ben Affleck'e Batman rolünü bırakmasını ben tavsiye ettim

58 yaşındaki Clooney, bu filmde edindiği tecrübeler doğrultusunda uzun yıllardır Batman'i canlandıran Ben Affleck'e Batman rolünü canlandırmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu söylediğini açıkladı.
George Clooney advised Ben Affleck not to play #Batman https://t.co/OVLIR1se4R pic.twitter.com/G6KqK116py— Hollywood Reporter (@THR) May 13, 2019
Clooney Sky News'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Eğri oturup doğru konuşalım, Batman'i oynuyordum ve bunda iyi değildim, film de iyi değildi, ama bu başarısızlıktan öğrendiğim şey, nasıl çalıştığımı yeniden düşünmek zorunda kalmamdı. Sadece rol oynayan bir aktör değilim, oynadığım filmden de sorumluyum" dedi.
Affleck'in yönetmenliğini yaptığı 2012 yapımı 'Operasyon: Argo' filminin yapımcılığını üstlenmesi ile yollarının kesiştiğini hatırlatan Clooney, "Affleck, 2016'nın Batman v Süpermen: Adalet Şafağı'nda DC süper kahramanı oynamak için anlaştığında, onu Batman rolünü oynamasını tavsiye etmiştim" ifadelerini kullandı.
Affleck, birkaç ay önce Jimmy Kimmel Live! programında artık Batman rolünü canlandırmayacağını açıklamış ve nedeni hakkında kesin bir açıklama yapmamıştı.
Affleck, ilk kez 2016’da Batman ve Superman: Adaletin Şafağı’nda, daha sonra 2016’da Suicide Squad(Gerçek Kötüler) filminde ve son olarak 2017’de Justice League’de (Adalaet Birliği) Batman olarak seyirci karşısına çıktı.
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