Hayatta kalmak için çakıyla bacağını kesti

Ayağı dipten kapaklı vagona sıkışan ABD’li çiftçi Kurt Kaser, hayatta kalmak için bacağının bir kısmını çakıyla kesmek zorunda kaldı.

© AFP 2019 / WAKIL KOHSAR Yeni takılan protez bacağıyla dans eden Afgan çocuğun videosu viral oldu

KWBE radyosunun aktardığına göre olay, tahıl nakliyesi sırasında meydana geldi. Çiftçinin ayağı, hareket halindeki dipten kapaklı vagona sıkıştı. Kurtulma çabaları boşa çıkan Kaser, ne yapacağını bilemediğinden ve yakınlarında yardım edecek kimsenin olmadığından neredeyse ölüme teslim olmaya hazırlanıyordu.

Sonra aklına, cebindeki çakıyla bacağını kesme fikri gelen çifti, bunun tek çare olduğunu anladı ve bacağını kesti. Ardından yaklaşık 60 metre yerde sürüklenerek telefon kulübesine ulaşan Kaser, acili çağırdı.

Hastaneye kaldırılan çiftçi, burada ameliyat oldu.

Madonna Rehabilitation Hospitals’da rehabilitasyondan geçen Kaser, uzmanların yardımıyla bir protez seçti.

Kaser, Amerikan medyasına açıklamasında, hayatta kalabilmek için bacağını kesmeyi göze aldığını itiraf etti. Çiftçi, “Anlatılması çok güç. Sanırım, hayatta kalmak istiyorsan bunun için gereken her şey yaparsın” dedi.

Kaser zamanla işine geri dönmeyi planlıyor.