Hayatta kalmak için çakıyla bacağını kesti

Sonra aklına, cebindeki çakıyla bacağını kesme fikri gelen çifti, bunun tek çare olduğunu anladı ve bacağını kesti. Ardından yaklaşık 60 metre yerde sürüklenerek telefon kulübesine ulaşan Kaser, acili çağırdı.
Hastaneye kaldırılan çiftçi, burada ameliyat oldu.
Madonna Rehabilitation Hospitals’da rehabilitasyondan geçen Kaser, uzmanların yardımıyla bir protez seçti.
Kaser, Amerikan medyasına açıklamasında, hayatta kalabilmek için bacağını kesmeyi göze aldığını itiraf etti. Çiftçi, “Anlatılması çok güç. Sanırım, hayatta kalmak istiyorsan bunun için gereken her şey yaparsın” dedi.
Kaser zamanla işine geri dönmeyi planlıyor.
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