Tarihi konak gitti, yerine otopark geldi

İstanbul Cağaloğlu'da bulunan ve 'Pembe Köşk' olarak da bilinen Münif Paşa Konağı, şubat ayında anıtlar Kurulu gözetiminde yıkıldı. Konağın yerinde şimdilerde otopark bulunuyor.

İstanbul Cağaloğlu'nda bulunan ve “Pembe Köşk" olarak da bilinen, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Genel Merkez Binası olarak da bir dönem kullanılan tarihi Münif Paşa Konağı’ndan eser kalmadı. Otel yapılmak için satın alınan konak, geçen Şubat ayında Anıtlar Kurulu gözetiminde yıkıldı.

Konağın yerinde şimdilerde otopark var.

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Otel yapmak üzere 2012 yılında bir şirket tarafından satın alınan konak, uzun bir süredir çökme tehlikesi ile atıl halde bekliyordu. İstanbul 4 Numaralı Koruma Kurulu Heyeti, geçtiğimiz şubat ayında bölgede yaptığı incelemeler kapsamında insan sağlığı için risk teşkil eden atıl haldeki konağın sökülerek yıkılmasına karar verdi. Yıkım sırasında konağın bazı bölümleri iş makineleri kullanılmadan sökülerek, yapılacak otelde kullanılmak üzere koruma altına alındı.

Şubat ayı sonlarında yapılan bu yıkımın ardından tarihi konağın bulunduğu 321 Ada 44 Parsel tamamen mıcır ile doldu. Bir süre sonra da otopark olarak kullanılmaya başlanan arazi günlüğü 20 liradan semt esnaflarının kullanımına açıldı. Daha önce de bölgede otopark faaliyeti yapan kişiler, kamera ile görüntü almasını engelleyerek, arazinin otopark olarak kullanılmadığını aksine içeride bulunan araçların tümümün konağı satın alan şirketin araçlarının olduğunu iddia etmişlerdi.

YIKILSA BİLE YERİNE BİRE BİR AYNISININ YAPILMASI GEREKİYOR

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Münif Paşa Konağı 1977 yılında Anıtlar Kurulu tarafından 1’inci Derece Tarihi Yapı olarak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmeliğine göre, tescilli yapıların yıkılmaları halinde aynı oturum üzerine projelendirilerek yeniden yapılması zorunlu. Ancak aradan geçen yaklaşık 3 aya rağmen bu alanda henüz otel yapımına başlanmadı.

İTTİHAT VE TERAKKİ'NİN BİNASIYDI

Eski Maarif Nazırı Münif Paşa tarafından tam olarak ne zaman yaptırıldığı bilinmeyen konak, 1908 - 1918 yılları arasında Osmanlı'nın fiilen yönetildiği yerdi. Bu dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından kullanılan konak, yapımında kullanılan ahşabın rengi nedeniyle "Kırmızı Köşk" olarak anıldı. Daha sonraları renginin solmasıyla birlikte konağa, “Pembe köşk" denildi.