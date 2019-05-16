Tarihi konak gitti, yerine otopark geldi

İstanbul Cağaloğlu'nda bulunan ve “Pembe Köşk" olarak da bilinen, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Genel Merkez Binası olarak da bir dönem kullanılan tarihi Münif Paşa Konağı’ndan eser kalmadı. Otel yapılmak için satın alınan konak, geçen Şubat ayında Anıtlar Kurulu gözetiminde yıkıldı.
Konağın yerinde şimdilerde otopark var.
Şubat ayı sonlarında yapılan bu yıkımın ardından tarihi konağın bulunduğu 321 Ada 44 Parsel tamamen mıcır ile doldu. Bir süre sonra da otopark olarak kullanılmaya başlanan arazi günlüğü 20 liradan semt esnaflarının kullanımına açıldı. Daha önce de bölgede otopark faaliyeti yapan kişiler, kamera ile görüntü almasını engelleyerek, arazinin otopark olarak kullanılmadığını aksine içeride bulunan araçların tümümün konağı satın alan şirketin araçlarının olduğunu iddia etmişlerdi.
YIKILSA BİLE YERİNE BİRE BİR AYNISININ YAPILMASI GEREKİYOR
İTTİHAT VE TERAKKİ'NİN BİNASIYDI
Eski Maarif Nazırı Münif Paşa tarafından tam olarak ne zaman yaptırıldığı bilinmeyen konak, 1908 - 1918 yılları arasında Osmanlı'nın fiilen yönetildiği yerdi. Bu dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından kullanılan konak, yapımında kullanılan ahşabın rengi nedeniyle "Kırmızı Köşk" olarak anıldı. Daha sonraları renginin solmasıyla birlikte konağa, “Pembe köşk" denildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)