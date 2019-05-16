Müşterilere yanlışlıkla 4500 sterlinlik şarap servis ettiler

İngiltere’nin Manchester kentinde bulunan bir et lokantası ve kokteyl barı, müşterilerine yanlışlıkla şişesi 4500 sterlin (yaklaşık 35 bin TL) olan bir şarap servis etti. Restoran, şanslı müşterilere 'umarım keyif aldınız' derken, hatayı yapan garsona da 'seni her koşulda seviyoruz' diyerek sahip çıktı.

Hawksmoor Manchester adlı restoranda yaşanan olayda müşteriler şişesi 260 sterlin olan bir Bordeaux şarabı sipariş etti. Bunu yerine aynı bağdan olan ancak bunun neredeyse 17 katı fiyatında olan bir şarap servis edildi.

THEY LOOK PRETTY SIMILAR OK?! 😉 pic.twitter.com/JWFW81cbe8 — Hawksmoor Manchester (@HawksmoorMCR) 16 Mayıs 2019

​Müşteriler şarabı o kadar sevdi ki, ikinci bir şişe daha sipariş ettiler ancak zaten sadece 500 adet üretilen şarabın bir ikinci şişesi restoranda mevcut değildi. Hata da bu aşamada anlaşıldı.

Hatası nedeniyle utanan garsona ise restoran yöneticileri tarafından ‘başını dik tutmasını’ salık verildi ve “tek seferlik hatalar olur” diyerek konu kapatıldı.

Hawksmoor Manchester, durumu resmi Twitter hesaplarından gayet samimi bir şekilde duyurdu. Mesajda, “Dün akşam yanlışlıkla 2001 tarihli bir Chateau le Pin Pomerol şarabı servis edilen müşterimize, ki menümüzdeki fiyatı 4500 sterlindir: Umarım gecenizden keyif aldınız. Bunu yanlışlıkla veren çalışanımıza: Başını dik tut. Bir seferlik böyle hatalar olur ve seni her koşulda seviyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘MUTLAKA ORAYA GİTMELİYİZ’

İşletmenin paylaşımı sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. Pek çok kullanıcı “Hawksmoor Manchester’a mutlaka gitmeliyiz” derken, bazı kullanıcılar da müşterilerin farkı anlayıp anlamadığını merak etti.

Pek çok kullanıcı da işletme sahiplerinin konuyu idare ediş tarzını ve çalışanlarına sahip çıkmasını övgüyle karşıladı.