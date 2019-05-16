GOT hayranlarından imza kampanyası: HBO, ümitlerimizin gerçekleşmesini sağla

Game of Thrones (GOT) dizisinin hayranları sekizinci sezonun yeniden çekilmesi için bir imza kampanyası başlattı. Açıklama kısmında "HBO, ümitlerimizin gerçekleşmesini sağla" ifadelerinin yer aldığı kampanyayı şimdiye kadar 380 binden fazla kişi imzaladı.

© REUTERS / Robb Cohen Spoiler içerir: Game of Thrones'ta tahta kimin oturacağına dair çeşitli teoriler

Bütün dünyayı ele geçiren Game of Thrones fanatikliği şu aralar zirve yapmış durumda.

Ancak 'Demir Taht‘a oturan isim kim olacak?' sorusunun cevabını merak eden ve verilen uzun ara ile beklentileri iyice yükselen izleyicilerden bazıları dizinin final sezonundan memnun değil.

Bu nedenle son bölümünün yayınlanmasına günler kala, 8. sezonun yeniden çekilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Change.org üzerinden başlatılan kampanyada "farklı yazarlarla son bölümlerin yeniden çekilmesini istiyoruz" talebi yer alıyor.

Kampanyanın açıklama kısmında ise "David Benioff ve DB Weiss, kaynakları olmadan (yani kitaplar) yetersiz olduklarını kanıtladılar. Bu dizi anlamlı bir son sezonu hak ediyordu. HBO, ümitlerimizin gerçekleşmesini sağla!" deniliyor.

Kampanya yorumlarında bir kullanıcının "Benioff ve Weiss bu görev için yetersiz, Game of Thrones sağlam bir finalle ekrana veda etmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Başka bir kulanıcının "Sırf seyirci şaşırtmak için 8 yıllık karakter gelişimini çöpe atmayın, yazık!" yazdığı, bir başkasının ise şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

"İmzaladım; çünkü düzgün bir hikaye anlatımı istiyorum. Eskisi gibi uzun ve derin diyaloglar istiyorum. Tüm karakterlere kendilerine yakışan bir şekilde son yazılmasını istiyorum. Üzerimizde bir miktar etki bırakan ölümler yazılsın istiyorum"