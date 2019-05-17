Babalık testi yapmayı reddeden eski Belçika Kralı her gün 5 bin euro ödeyecek

Belçika'da Yüksek Mahkemesi eski Kral 2. Albert ve Belçikalı sanatçı Delphine Boel arasında yürütülen ‘babalık’ davası hakkında hüküm verdi.
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Mahkeme II. Albert'in, Boel'in kendisinin kızı olduğu iddialarının aydınlatılması için 3 ay içerisinde tükürük örneği vermesine hükmetti.
Öte yandan mahkeme eski kralın DNA testini yaptırmadığı her gün için kızı olduğunu iddia ettiği Boel’e 5 bin euro para vermesine de karar verdi.
50 yaşındaki sanatçı Delphine Boel, 84 yaşındaki 2. Albert'in biyolojik babası olduğunu 2013 yılından bu yana kanıtlamaya çalışıyor.
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