Yeni çocuğu olan adam, ekonomik krizde olduğu gerekçesiyle intihar etmek istedi

Ankara'da yeni bir çocuğu dünyaya gelen adam, maddi sıkıntıları yüzünden yaşamına son vermeye çalıştı.

© REUTERS / Osman Orsal Polis müdüründen Emniyet binasında intihar girişimi: Ağır yaralandı

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni bir çocuğu dünyaya gelen bir adamın intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Ekonomik krizde olduğu gerekçesiyle yaşamına son vermeye çalışan babayı ise hastane personeli ve yurttaşlar kurtardı.

Dokuz8haber'den Murat Güreş'in paylaştığı görüntülerde, intihar etmeye çalışan kişinin balkondan sarktığı ve personel tarafından kollarından tutularak yukarı çekildiği görülüyor.