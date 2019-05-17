Yeni çocuğu olan adam, ekonomik krizde olduğu gerekçesiyle intihar etmek istedi

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni bir çocuğu dünyaya gelen bir adamın intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
© REUTERS / Osman Orsal
Ekonomik krizde olduğu gerekçesiyle yaşamına son vermeye çalışan babayı ise hastane personeli ve yurttaşlar kurtardı.
Dokuz8haber'den Murat Güreş'in paylaştığı görüntülerde, intihar etmeye çalışan kişinin balkondan sarktığı ve personel tarafından kollarından tutularak yukarı çekildiği görülüyor.
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