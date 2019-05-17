Behzat Ç. geri dönüyor: Dizi setinden ilk görüntüler yayımlandı

Türkiye'nin çok sevilen dizileri arasında yer alan 'Behzat Ç., 6 yıl sonra Netflix aracılığıyla sevenleriyle tekrar buluşacak.
Behzat Ç.'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda dizi setinden ilk görüntüler yayımlandı.
Görüntülerde Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu'nun dizinin birçok bölümünün geçtiği Sokakbaşı meyhaneside olduğu görülüyor.
Geliyoz la! pic.twitter.com/1brdZWrXDF— Behzat Ç. (@ankarayazifilm) May 17, 2019
Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor. İşler’in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak
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