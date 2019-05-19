Güney Afrika'da Schwarzenegger'e tekmeli saldırı: Tekme atıldığını görüntüleri izlediğimde fark ettim

Ünlü aktör ve 2003-2011 yılları arasında ABD’nin California eyaletinin valiliğini yapmış olan Arnold Schwarzenegger, Güney Afrika’da katıldığı ‘Arnold Classic Africa 2019’ etkinliğinde saldırıya uğradı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bir adamın Schwarzenegger’in sırtına ‘uçan tekme’ attığı görüntülendi. Hafifçe öne doğru sendeleyen ünlü aktör, ne olduğunu anlamak için etrafına baktığı sırada, saldırganın güvenlik görevlisi tarafından zapt edilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı görüldü.

SHOCKING: Arnold Schwarzenegger was at a sporting event in South Africa when a man came up behind him and kicked him in the back. The star was unharmed, proving nobody can bring the Terminator down. https://t.co/3UhPG7k62H pic.twitter.com/giBfS9mH0p — CBS News (@CBSNews) May 18, 2019

Schwarzenegger daha sonra resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm endişeler için teşekkür ederim. Ancak endişe edecek bir şey yok. Ben sadece kalabalık tarafından itildiğimi zannettim ki bu çok sık olur. Bana tekme atıldığını sizin gibi görüntüleri izlediğimde fark ettim" dedi.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat. — Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019

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