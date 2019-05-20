ABD'nin kararına ilk ses Google'dan: Huawei ile işbirliğini askıya aldı

Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler gibi bazı alanlarda işbirliğini askıya aldıklarını açıkladı. İki firma arasındaki ilişki sadece açık kaynak ürünler alanında sürecek.

Google şirketinin sözcüsü "Şirketin talimata uyduğunu ve etkilerini gözden geçirdiklerini" bildirdi.

Huawei marka telefonların, Google tescilli uygulama mağazası Google Play, Gmail, hartialar ya da video uygulaması YouTube'a da erişimi olmayacak. Varolan Huawei telefonlarında ise bu hizmetler olduğu gibi kullanılmaya devam edecek. Konuya yakın kaynaklar Android güncellemelerinde ise gecikmeler ve sorunlar yaşanabileceğini ifade etti.

Ancak Google’ın yeni Android işletim sistemini sürmesinin ardından Huawei kullanıcılarının yeni sisteme erişimi olmayacak.

'B PLANI HAZIR' DENİLİYORDU

Konuyla ilgili Huawei’den henüz bir açıklamada gelmedi. Ancak şirket söz konusu kararın gelebileceğini düşünerek mart ayında kendi işletim sistemini geliştirdiğini açıklamıştı.

© AFP 2019 / Fred Dufour ABD'nin Huawei kararına tepki: ABD'yi daha güvenli veya güçlü bir hale getirmeyecek

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu Chengdong, bu işletim sisteminin hem telefon hem de bilgisayar için geliştirildiğini belirtmiş ve “Android’e erişimimiz kısıtlanırsa B planımız hazır” demişti.

Huawei ise daha sonra yaptığı yazılı açıklamada B planları olmasına rağmen bu plana ihtiyaç duymamayı umduklarını belirtmişti.

DİĞER ŞİRKETLER GOOGLE'I İZLEYEBİLİR

ABD Başkanı Trump, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasaklamıştı. Bu kararın Huawei’yi hedef aldığı konuşuluyordu.

ABD basını, cep telefonlarına çip, network ve yarı iletken desteği sağlayan diğer ABD'li teknoloji şirketleri Qualcomm, Broadcom ve Intel'in de Google’ın bu kararına katılacağını yazdı.