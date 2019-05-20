ABD'nin kararına ilk ses Google'dan: Huawei ile işbirliğini askıya aldı

Google şirketinin sözcüsü "Şirketin talimata uyduğunu ve etkilerini gözden geçirdiklerini" bildirdi.
Huawei marka telefonların, Google tescilli uygulama mağazası Google Play, Gmail, hartialar ya da video uygulaması YouTube'a da erişimi olmayacak. Varolan Huawei telefonlarında ise bu hizmetler olduğu gibi kullanılmaya devam edecek. Konuya yakın kaynaklar Android güncellemelerinde ise gecikmeler ve sorunlar yaşanabileceğini ifade etti.
Ancak Google’ın yeni Android işletim sistemini sürmesinin ardından Huawei kullanıcılarının yeni sisteme erişimi olmayacak.
'B PLANI HAZIR' DENİLİYORDU
Konuyla ilgili Huawei’den henüz bir açıklamada gelmedi. Ancak şirket söz konusu kararın gelebileceğini düşünerek mart ayında kendi işletim sistemini geliştirdiğini açıklamıştı.
Huawei ise daha sonra yaptığı yazılı açıklamada B planları olmasına rağmen bu plana ihtiyaç duymamayı umduklarını belirtmişti.
DİĞER ŞİRKETLER GOOGLE'I İZLEYEBİLİR
ABD Başkanı Trump, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasaklamıştı. Bu kararın Huawei’yi hedef aldığı konuşuluyordu.
ABD basını, cep telefonlarına çip, network ve yarı iletken desteği sağlayan diğer ABD'li teknoloji şirketleri Qualcomm, Broadcom ve Intel'in de Google’ın bu kararına katılacağını yazdı.
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