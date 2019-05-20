Fransa'da 10 yıldır devam eden ötenazi davasında doktorlar yaşam desteğini kesiyor

Fransa’da doktorlar, 2008 yılından beri devam eden ötenazi davasında Vincent Lambert’in yaşam destek ünitesini kapatmaya başladı.

© REUTERS / Ötenazi kararı alan 104 yaşındaki Avustralyalı bilim insanı yaşama gözlerini yumdu

Fransa kamuoyunu ikiye bölen, Lambert’in eşi ve ailesi arasında yargı savaşlarına neden olan olayda, hastane son mahkeme kararına uyarak felç halinde bulunan adamın tedavisini sonlandırmaya başladı.

Lambert’in ailesinin avukatı Jean Paillot, bu sabah itibariyle makinelerin kapatılmaya başladığını duyurdu. Paillot, “Bu utanç verici, aileler oğullarını kucaklayamadı bile” dedi.

Ancak ailenin yasal mücadeleyi sürdüreceği belirtildi.

Lambert’i tedavi eden doktorlardan Vincent Sanchez ise, aileye gönderdiği mesajda, Vincent’in son anlarında yanında olmalarını istedi.

Lambert’in eşi Rachel, beş kardeşi ve yeğeni ise kararı desteklediklerini belirtti.

© AFP 2019 / FRANCOIS NASCIMBENI Fransa'da 2008'den bu yana devam eden ötenazi davasında Vincent Lambert’in annesi Viviane, oğlunun tedavisine devam edilmesini istiyor.

AİHM'E KADAR GİTTİ

42 yaşındaki Vincent Lambert, 29 Eylül 2008’de geçirdiği motor kazasından beri komada bulunuyor.

Lambert’in durumu Fransa’yı adeta ikiye böldü ve 10 yıldan uzun bir yargı süreci yaşanmasına neden oldu.

Yaklaşık üç sene süren yoğun bakımın ardından hastanın bilincinin en düşük seviyeye düştüğünü teşhis eden hastane, Lambert’in eşinin de onayıyla 10 Nisan 2013’te tedaviye son verdi.

Ancak Lambert’in ailesi kendilerine danışılmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak tedavinin tekrardan başlatılmasını sağladı. Ancak eşinin başvurusu üzerine Yargıtay, hastanın durumunun “geri döndürülemez” olduğuna bu nedenle yaşam destek ünitesinin kesilmesine hükmetti.

Aile bu sefer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. AİHM, 5 Haziran 2015’de tedavinin sonlandırılmasının yaşama hakkını ihlal etmeyeceği kararını verdi

Bu esnada aile velilik davası da açarken, Lambert’in annesi Viviane Lambert, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a da açık mektup yazdı ve oğlunun ‘idama mahkûm edildiğini’ ifade etti.

En son yapılan 18 Kasım 2018 tarihli uzman raporunda Lambert’in ‘kalıcı bitkisel hayatta’ olduğu onaylandı ve İdari Mahkeme 31 Ocak 2019’da tedavinin durdurulması kararını verdi.