Fransa'da 10 yıldır devam eden ötenazi davasında doktorlar yaşam desteğini kesiyor

Lambert’in ailesinin avukatı Jean Paillot, bu sabah itibariyle makinelerin kapatılmaya başladığını duyurdu. Paillot, “Bu utanç verici, aileler oğullarını kucaklayamadı bile” dedi.
Ancak ailenin yasal mücadeleyi sürdüreceği belirtildi.
Lambert’i tedavi eden doktorlardan Vincent Sanchez ise, aileye gönderdiği mesajda, Vincent’in son anlarında yanında olmalarını istedi.
Lambert’in eşi Rachel, beş kardeşi ve yeğeni ise kararı desteklediklerini belirtti.
AİHM'E KADAR GİTTİ
42 yaşındaki Vincent Lambert, 29 Eylül 2008’de geçirdiği motor kazasından beri komada bulunuyor.
Yaklaşık üç sene süren yoğun bakımın ardından hastanın bilincinin en düşük seviyeye düştüğünü teşhis eden hastane, Lambert’in eşinin de onayıyla 10 Nisan 2013’te tedaviye son verdi.
Ancak Lambert’in ailesi kendilerine danışılmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak tedavinin tekrardan başlatılmasını sağladı. Ancak eşinin başvurusu üzerine Yargıtay, hastanın durumunun “geri döndürülemez” olduğuna bu nedenle yaşam destek ünitesinin kesilmesine hükmetti.
Aile bu sefer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. AİHM, 5 Haziran 2015’de tedavinin sonlandırılmasının yaşama hakkını ihlal etmeyeceği kararını verdi
Bu esnada aile velilik davası da açarken, Lambert’in annesi Viviane Lambert, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a da açık mektup yazdı ve oğlunun ‘idama mahkûm edildiğini’ ifade etti.
En son yapılan 18 Kasım 2018 tarihli uzman raporunda Lambert’in ‘kalıcı bitkisel hayatta’ olduğu onaylandı ve İdari Mahkeme 31 Ocak 2019’da tedavinin durdurulması kararını verdi.
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