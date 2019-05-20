Paris'te 30 santimlik bileklik bıçağı takan kişi yakalandı, 'Assassin’s Creed cosplay'i' dedi

Fransanın başkenti Paris'te bulunan bir tren garında 30 santimlik bileklik bıçağı, maske ve kesici aletler taşıyan kişi yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin cosplay hayranı olduğu ve Assassin’s Creed oyunundan esinlendiği belirtildi.

Paris'te bulunan Saint-Lazare Tren Garı'nda polis haftasonu yüzünde maske ile siyah güneş gözlüğü, sırtında askeri kamuflajlı çanta, bileklerinde ise bıçak olan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

27 yaşında olduğu belirtilen ve ismi Thomas G. olarak açıklanan kişinin polisin kendisini gördüğünü farketmesi üzerine kaçmaya başladığı ancak kısa süre sonra yakalandığı belirtildi.

#GiletsJaunes #ActeXXVII #acte27 interpel par effectifs dspap et gav ce midi d'un manifestant porteur de 2 lames attachés aux avant-bras l'homme est connu pour port d'arme ⁦@LePoint⁩ pic.twitter.com/8qhDXnketu — aziz zemouri (@azizzemouri1) May 18, 2019

Fransız gazetesi The Point'in polis raporundan aktardığı bilgilere göre, Thomas G.'nin bileklerinde 30 santimlik bıçak, ceplerinde ise çakı ve benzeri kesici aletler bulundu.

​Raporda ayrıca adamın cosplay hayranı olduğu ve popüler bilgisayar oyunu Assassin’s Creed'deki Callum Lynch karakterinden esinlendiği belirtildi.

First look @ Michael Fassbender as Callum Lynch in Assassin's Creed. Thoughts? pic.twitter.com/6DFKocmmUK — Philip DeFranco (@PhillyD) August 27, 2015

​Ayrıca, olayın ülkede Kasım ayından beri devam eden Sarı Yelekler protestolarının 27. haftasında gerçekleşmesi de dikkat çekti. Polis, şahsın eylemler başlamadan hemen önce yakalandığını açıkladı.