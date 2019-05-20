Hızlı tren inşaatı sırasında lahit bulundu

Durum jandarma ekiplerine bildirildi ve ardından olay yerine gelen Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri, lahitte inceleme yaptı. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit, müzeye götürüldü. Bölgedeki çalışmalar ise bir süre sonra tekrar başladı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, yüksek hızlı tren projesi çalışmaları sırasında Roma Dönemi’ne ait olduğu sanılan lahit bulundu.
Durum jandarma ekiplerine bildirildi ve ardından olay yerine gelen Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri, lahitte inceleme yaptı. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit, müzeye götürüldü. Bölgedeki çalışmalar ise bir süre sonra tekrar başladı.
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