Game of Thrones'a da ilham vermişti: Selfie meraklısı turistler Hadrian Duvarı'nın bir bölümünün yıkılmasına neden oldu

Game of Thrones dizisindeki ‘sur’a da ilham veren, UNESCO Dünya Mirası listesindeki ünlü Hadrian Duvarı'nın bir bölümünün selfie meraklısı turistler nedeniyle yıkıldığı iddia edildi.

‘Dünya üzerindeki en önemli setlerden biri’ olarak bilinen ve İngiltere'de bulunan yaklaşık 1900 yıllık duvarın, uyarı levhalarına aldırış etmeyen turistlerin tırmanması nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.

Heartbreaking to see more of #HadriansWall damaged this morning by irresponsible vistors climbing on the wall @EHHadriansWall @HWpath @Wall_CAP pic.twitter.com/MEw2aOgLP6 — Pete Savin (@pete_savin) 12 Mayıs 2019

© AP Photo / Jerry Harmer İngiltere'de Hadrian Duvarı yakınlarında 1800 yıllık penis çizimleri bulundu

​Yerel bir fotoğrafçı olan Pete Savin, duvarın yaklaşık üç metrelik bir bölümünün yıkıldığını gösteren kareyi Twitter hesabından paylaştı. Bir başka fotoğrafta ise, ‘duvardan uzak durulması’ gerektiğine dair uyarı levhasının hemen yanındaki taşların yerinden çıktığı görüldü.

Savin, “Zarar, daha önce görmediğim bir boyuttaydı. Görünüşe göre Hadrian Duvarı üzerinde selfie çekmek her şeye bedel, istemeden neden olacakları zararı bile önemsemiyorlar” dedi.

Fotoğrafların paylaşılmasının ardından olay yerel medyada yankı buldu. Çevre ve kültürel mirasın korunması amacıyla kurulan National Trust adlı örgüt, bölgede temmzu yaında çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

© AP Photo / HBO Game of Thrones'a ilham veren 5 tarihi olay

‘Roma Duvarı' adıyla da bilinen Hadrian Duvarı, 'Roma İmparatorluğu ile barbarları ayırmak' amacıyla milattan sonra 122 yılında inşa edildi. Modern İngiltere'yi doğu-batı doğrultusunda ikiye ayıran bu taştan bu set günümüzde İngiltere-İskoçya sınırını oluşturan bölgenin yakınlarında yer alıyor.

Duvarın önemli bir kısmı, özellikle orta bölümü, halen ayakta. Duvar 1987'de UNESCO Dünya Mirası Alanları'na dahil edildi.