Game of Thrones'a da ilham vermişti: Selfie meraklısı turistler Hadrian Duvarı'nın bir bölümünün yıkılmasına neden oldu

‘Dünya üzerindeki en önemli setlerden biri’ olarak bilinen ve İngiltere'de bulunan yaklaşık 1900 yıllık duvarın, uyarı levhalarına aldırış etmeyen turistlerin tırmanması nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.
Heartbreaking to see more of #HadriansWall damaged this morning by irresponsible vistors climbing on the wall @EHHadriansWall @HWpath @Wall_CAP pic.twitter.com/MEw2aOgLP6— Pete Savin (@pete_savin) 12 Mayıs 2019
Savin, “Zarar, daha önce görmediğim bir boyuttaydı. Görünüşe göre Hadrian Duvarı üzerinde selfie çekmek her şeye bedel, istemeden neden olacakları zararı bile önemsemiyorlar” dedi.
Fotoğrafların paylaşılmasının ardından olay yerel medyada yankı buldu. Çevre ve kültürel mirasın korunması amacıyla kurulan National Trust adlı örgüt, bölgede temmzu yaında çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.
UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE
Duvarın önemli bir kısmı, özellikle orta bölümü, halen ayakta. Duvar 1987'de UNESCO Dünya Mirası Alanları'na dahil edildi.
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