Bir hafta önce yine zirveyi görmüştü: Nepalli şerpa Everest rekorunu 24'e çıkardı

Kami Rita’nın geleneksel güney doğu rotasını izlediği belirtildi. Rita’ya eşlik eden diğer iki dağcının da 21’inci tırmanışları olduğu ve ikisinin de artık emekliye ayrıldığı kaydedildi
Rita daha geçen hafta 23’üncü kez Everest Dağı'nın zirvesine çıkarak geçen yıl ulaştığı kişisel rekorunu bir kez daha kırmıştı.
Reuters’a konuşan Rita, Everest’in Nepal dilindeki adına gönderme yaparak, “Hâlâ güçlüyüm ve Sagarmatha’ya 25’inci kez tırmanmak istiyorum” dedi.
Himalaya yerlilerine ‘şerpa’ adı veriliyor ve bölgeye gelen ziyaretçilere kılavuzluk yapmaları nedeniyle sözcük ‘rehber’ anlamında da kullanılıyor.
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