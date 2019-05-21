Bir hafta önce yine zirveyi görmüştü: Nepalli şerpa Everest rekorunu 24'e çıkardı

Nepalli şerpa Kami Rita, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na 24. kez çıkarak kendi rekorunu kırdı. 49 yaşındaki Rita, emekli olmadan önce bir kez daha tırmanmak istediğini söyledi.

© Flickr / umbertodpc Everest'in yüksekliği yeniden ölçülecek

Nepal Turizm Bakanlığı yetkilisi Mira Açharya, Rita'nın 24. başarılı tırmanışını gerçekleştirerek bu alanda yine kendisine ait olan rekoru kırdığını duyurdu.

Kami Rita’nın geleneksel güney doğu rotasını izlediği belirtildi. Rita’ya eşlik eden diğer iki dağcının da 21’inci tırmanışları olduğu ve ikisinin de artık emekliye ayrıldığı kaydedildi

Rita daha geçen hafta 23’üncü kez Everest Dağı'nın zirvesine çıkarak geçen yıl ulaştığı kişisel rekorunu bir kez daha kırmıştı.

Reuters’a konuşan Rita, Everest’in Nepal dilindeki adına gönderme yaparak, “Hâlâ güçlüyüm ve Sagarmatha’ya 25’inci kez tırmanmak istiyorum” dedi.

Himalaya yerlilerine ‘şerpa’ adı veriliyor ve bölgeye gelen ziyaretçilere kılavuzluk yapmaları nedeniyle sözcük ‘rehber’ anlamında da kullanılıyor.