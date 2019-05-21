Fransa'daki ötenazi davası: Tedaviyi sonlandırma kararı bir kez daha mahkemeden döndü

Fransa’da 2008 yılından beri devam eden ötenazi davasında Vincent Lambert’in dün durdurulan yaşam desteğinin sürdürülmesine karar verildi.

© AP Photo / Thibault Camus Fransa'da 10 yıldır devam eden ötenazi davasında doktorlar yaşam desteğini kesiyor

Vincent Lambert’in kaldığı Reims kentindeki Sebastopal Hastanesi, son mahkeme kararına uyarak felç halinde bulunan adamın tedavisini sonlandırmaya başlamasının ardından, ötenaziyi kabul etmeyen ailesi temyiz başvurusu yaptı.

Başvuruyu görüşen Fransa'da Paris Temyiz Mahkemesi, 11 saatlik istişarenin ardından durdurulan tedavinin devam etmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca tedavinin Birlemiş Milletler'de kurulan bir komitenin son kararına kadar sürdürülmesini istedi.

ANNE: VINCENT YAŞAYACAK, BUNDAN EMİNİM

Euronews tarafından aktarılan habere göre mahkeme yazılı kararında, "Mahkeme, Fransız Devleti'ne Uluslararası Engelliler Hakları Komitesi'nin 3 Mayıs 2019'da Vincent Lambert 'in gıda ve sıvı alımının sürdürülmesi için talep ettiği geçici önlemleri yerine getirmesi için gerekli tüm önlemleri alması emrini verdi" ifadeleri kullanıldı.

Lambert'in annesi Viviane, "Bu üstü kapatılmış bir ötanazi uygulamasıdır. Oğlumu öldürüyorlar. Üç günlüğüne gitmiştik, döndüğümüzde bizi tanıyınca ağladı. Bu korkunç. Vincent yaşayacak, bundan eminim. Ben onun annesiyim ve onu savunmak benim hakkım" dedi.

© AFP 2019 / FRANCOIS NASCIMBENI Fransa'da 2008'den bu yana devam eden ötenazi davasında Vincent Lambert’in annesi Viviane, oğlunun tedavisine devam edilmesini istiyor.

AİLE VE EŞ ARASINDA 11 YILDIR YARGI SAVAŞI YAŞANIYOR

Fransa kamuoyunu ikiye bölen olayda, Lambert’in eşi ve ailesi arasında yargı savaşları yaşanıyor.

Fransa'da 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası bitkisel hayata giren Vincent Lambert için eşinin onayıyla pasif ötanazi kararı alınmıştı. Ancak Lambert’in anne ve babası buna karşı çıkmıştı.

AİHM son olarak ailenin pasif ötenazi sürecini durdurma başvurusunu 'yeni bir bulgu' olmadığı için reddetmişti.