Fransa'da 'Şeytanın Köprüsü'yle' evlenen kadın: O yakışıklı, güçlü ve dayanıklı

5 yıl önce Fransa'nın Occitanie bölgesini gezerken tarihi köprüye aşık olan ve özel bir yüzük yaptırarak evlenen Avustralyalı Jodi Rose, katıldığı bir televizyon programında 'eşini yakışıklı, güçlü ve dayanıklı' olarak tanımladı.

Avustralyalı Rose, Fransa'nın güneyinde yer alan Occitanie bölgesine bağlı Céret şehrindeki tarihi köprü Le Pont du Diable (Şeytanın Köprüsü) ile 2013'te dünya evine girdi.

14. yüzyılda inşa edilen köprü ile evliliğinden 'peri masalı' diye bahseden Rose, düğününün ve ilişkisinin detaylarını Sunday Night'a anlattı.

Şeytanın Köprüsü'ne şehri gezerken aşık olduğunu söyleyen Rose, düğününe komşu şehir Saint-Jean-de-Fos'un belediye başkanı da dahil 14 kişinin katıldığını anlattı.

© Fotoğraf : Twitter/Daily Mail Rose'un düğünü 14 kişinin katılımıyla gerçekleşti

'ONA YÜZÜK TAKTIM'

Rose, köprüye boyutlarına yakışır özel bir yüzük yaptırdığını belirtti ve "Ona yüzük taktım. Onu gördünüz, çok yakışıklı, güçlü ve dayanıklı. O, gerçekten sıkı bağlar kurabileceğim biri" dedi.

© Fotoğraf : Twitter/Daily Mail Fransa'da 'Şeytanın Köprüsüyle' evlenen Avusturyalı kadın

"O beni dünyaya bağladı ve fani şeylerden uzaklaştırdı" diye konuşan Rose, köprünün dünyada kalıcı ve daimi olduğunu, bunun kendisine dünyada fani olduğunu hatırlattığını söyledi.

Köprünün sahip olabileceği en iyi eş olduğunu belirten Rose, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizimki, görkemli bedeninin altından akan nehrin akıntılarında gerçekleşen, hayatın değişmezlerini kucaklayan bir aşk."

© Fotoğraf : Twitter/Daily Mail Le Pont du Diable (Şeytanın Köprüsü)

İkilinin 'evliliği' Fransa yasalarına göre geçerli sayılmasa da Rose, bağlarının çok güçlü olduğunu söyledi.