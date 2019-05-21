Bilim insanları açıkladı: Fazla seks yapmak mutluluk getirmiyor

Bazı araştırmalar, seks yapma sıklığı ile mutluluğu ilişkilendiriyor. Sosyal Psikoloji ve Kişilik Bilimi dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, haftada en az bir kez seks yapan çiftler, ilişkilerinde daha az sıklıkta cinsel aktivitede bulunanlara göre daha mutlular.
HAFTADA BİR KEZ SEKS MUTLU EDİYOR
Seks yapma sıklığı arttıkça çiftlerin ilişkilerinden memnun hissetme olasılığı da artıyor ancak bir yere kadar. Bilim insanlarına göre haftada bir kez cinsel aktivitede bulunmak mutlu ediyor. Bundan daha fazlası ise hayattan gittikçe artan oranda zevk alınacağı anlamına gelmiyor.
Psikolojik olarak, çiftler her iki tarafın da istediği kadar seks yaparlarsa mutlu olma eğilimindeler.
FAZLA SEKS YAPMALARI İSTENEN ÇİFTLERİN RUH HALİ KÖTÜLEŞTİ
Cinsel deneyimlerin niceliğinden daha çok niteliğinin önemli olduğuna dikkat çeken bilim insanlarına göre, seksin süresi, duygular, çeşitlilik, partnerle iyi iletişim gibi faktörler cinsel doyum ve dolayısıyla mutlulukla daha yakından ilişkili.
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