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17:38 21 Mayıs 2019
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    Game of Thrones karakterlerinin 'savaş suçları' yayınlandı: Cinsel saldırı, ejderha ateşi kullanımı, gaddarca muamele

    Kızılhaç
    Yaşam
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    Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Game of Thrones dizisinde yer alan karakterlerin 'savaç suçlarını' raporladı. Hazırlanan raporda, dizinin çeşitli bölümlerinde yer alan 'ejderha ateşinin gereksiz kullanımı' gibi savaş suçlarına yer verildi.

    Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), dünya çapında milyonlarca insan tarafından takip edilen ve dün yayınlanan final bölümüyle izleyicilerine veda eden Game of Thrones dizisi ile ilgili 'savaş suçlarını' raporladı. 

    © REUTERS / CAITLIN OCHS
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    ​'Game of Thrones'un en çok savaş suçu işleyen karakteri kim?' başlığıyla yayınlanan raporda, dizinin öne çıkan karakterlerinin işlediği insan hakları ihlali ve savaş suçlarına yer verildi. 

    Kızılhaç'ın dizide tespit ettiği savaş suçları şu şekilde: 

    Ramsay Bolton - 17 ihlal:

    İşkence, zalimce veya insanlık dışı muamele. (x 6)

    Gaddarlık. (x 4)

    Rehin alma.

    Yaralı askerler veya tutsaklar gibi savaş içerisinde yer almayanların kasten öldürülmesi. (x 2)

    Gereksiz yaralama ile acı veren araç ve savaş yöntemlerinin gereksizce kullanılması.

    Cinsel kölelik, fuhuşa zorlama ve zorla gebelik gibi cinsel şiffet eylemleri. (x 2)

    Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivillerin hedef haline getirilmesi.

     

    Kızılhaç
    Ramsay Bolton

    Daenerys Targaryen - 15 ihlal:

    Ejderha ateşi kullanımı gibi gereksiz yaralanma ve acılara yol açan savaş araçlarının veya yöntemlerinin kullanılması. (x 6)

    Düzenli bir mahkeme veya ön yargılama olmadan ceza veya infazda bulunulması. (x 6)

    İşkence, gaddarca veya insanlık dışı muamele. 

    Sivillerin hedef alınması.

    Düşmana merhamet göstermemek. 

    Daenerys aynı zamanda yalnızca askeri hedeflere saldırmak ve sivillerin korunması gibi Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarına (IHL) uymadı.

     

    Kızılhaç
    Daenerys Targaryen

    Roose Bolton - 8 ihlal:

    İşkence, gaddarca veya insanlık dışı muamele. (x 3)

    Cinsel saldırı.

    Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivillerin kasten öldürülmesi.

    Savaş dışı olanların kasten öldürülmesi.

    Gereksiz yaralanma ve acılara yol açan savaş araçlarının veya yöntemlerinin kullanılması.

    Roose ayrıca, tutuklulara / savaş esirlerine yeterli özen göstermeyerek Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarını (IHL) ihlal etti.

     

    Kızılhaç
    Roose Bolton

    Night King - 6 ihlal: 

    Kölecilik.

    Çocuk askerlerin kullanımı. (x 2)

    Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivillerin hedef haline getirilmesi.

    Dini ve kültürel amaçların savaş nedeni yapılması.

    Siviller üzerinde ölümcül silah kullanımı.

    Kızılhaç
    Night King

    Sons of the Harpy’s (Mereen) - 6 ihlal:

    Savaş dışı kalanların kasten öldürülmesi.

    Savaşan taraflar arasında yer almayan sivillerin kasten öldürülmesi.

    Kölecilik.

    Sivil nesnelere zarar veren gelişigüzel saldırıda bulunmak.

    Siviller için ölüm veya yaralanmaya neden olan gelişigüzel saldırıda bulunmak.

    Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivillerin hedef haline getirilmesi.

    Kızılhaç
    Sons of the Harpy’s (Mereen)

    Jon Snow - 6 ihlal:

    Çocuk asker kullanımı. (x 4)

    İşkence, gaddarca veya insanlık dışı muamele.  (x 2)

    Snow ayrıca sivillerin korunmaması ve tutuklu ila savaş esirlerine yeterli özen gösterilmemesi nedeniyle Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarını (IHL) ihlal etti.

    Kızılhaç
    Jon Snow

    Euron Greyjoy - 5 ihlal:

    İşkence, gaddarca veya insanlık dışı muamele. (x 2)

    Savaş dışı olan ve korunan insanların kasti bir şekilde acı çekmelerine ve ciddi yaralanmalara sahip olmalarına neden olmak.

    Yağma.

    Esir almak.

    Euron'un silahlı çatışma kapsamının dışına düşen bir başka ihlal davranışı örneği, kardeşini bir halat köprüsünden iterek öldürmesidir.

    Kızılhaç
    Euron Greyjoy

    Walder Frey - 5 ihlal:

    Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivilleri öldürmek.

    Gaddarlık.

    Savaş dışı olanların kasten öldürülmesi.

    Gereksiz yaralanma ve acılara yol açan savaş araçlarının veya yöntemlerinin kullanılması.

    Esir almak.

    Kızılhaç
    Walder Frey

    Tywin Lannister - 4 ihlal:

    Kölecilik.

    Savaşın dışında bulunan sivillere saldırılması.

    Savaş dışı kalanların kasten öldürülmesi.

    Savaşan taraflarda yer almayanların kasten öldürülmesi.

    Twyin ayrıca sivillerin korunmaması ve tutuklu ila savaş esirlerine yeterli özen gösterilmemesi nedeniyle Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarını (IHL) ihlal etti. Twyin'in ihlali aynı zamanda silahlı çatışma kapsamı dışındaki sivillere yönelik saldırıları da içeriyor.

    Kızılhaç
    Tywin Lannister

    Tyrion Lannister - 4 ihlal:

    Gereksiz yaralanma ve acılara yol açan savaş araçlarının veya yöntemlerinin kullanılması.

    Sivillere, orman veya diğer bitki örtüsüne yönelik gereksiz silah kullanımı.

    Cinsel saldırı.

    Gaddarlık.

    Kızılhaç
    Tyrion Lannister

    Robb Stark - 1 ihlal:

    Game of Thrones'taki en masum karakterlerden olan Robb Stark ise, esir almak gibi savaş suçları işlese de diğer karakterler arasında esirlere iyi davranmak, yalnızca savaşçıları hedef almak, yaralı askerlere taraf gözetmeksizin tıbbi yardım sağlamak gibi özellikleriyle en az savaş suçu işleyen karakter oldu.

    Kızılhaç
    Robb Stark

    'İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ'

    Raporda ayrıca, Kızılhaç tarafından dizinin bölümlerinin incelenmeye devam edildiği ve başka sonuçlar yayınlanacağı da açıklandı.

    Etiketler:
    rapor, Kızılhaç, Savaş suçları, Game of Thrones
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