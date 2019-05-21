Game of Thrones karakterlerinin 'savaş suçları' yayınlandı: Cinsel saldırı, ejderha ateşi kullanımı, gaddarca muamele

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), dünya çapında milyonlarca insan tarafından takip edilen ve dün yayınlanan final bölümüyle izleyicilerine veda eden Game of Thrones dizisi ile ilgili 'savaş suçlarını' raporladı.

Do the Geneva Conventions apply in Westeros?



For the #GameOfThronesFinale the @RedCrossAU analysed every violation of international humanitarian law.



Over 70 #GameOfThrones episodes, over 100 war crimes.



Let’s go. pic.twitter.com/VI9xAHd1hr — ICRC (@ICRC) May 19, 2019

© REUTERS / CAITLIN OCHS Final sezonu susattı: Game of Thrones sahnesinde bu kez de su şişesi 'unutuldu'

​'Game of Thrones'un en çok savaş suçu işleyen karakteri kim?' başlığıyla yayınlanan raporda, dizinin öne çıkan karakterlerinin işlediği insan hakları ihlali ve savaş suçlarına yer verildi.

Kızılhaç'ın dizide tespit ettiği savaş suçları şu şekilde:

Ramsay Bolton - 17 ihlal:

İşkence, zalimce veya insanlık dışı muamele. (x 6)

Gaddarlık. (x 4)

Rehin alma.

Yaralı askerler veya tutsaklar gibi savaş içerisinde yer almayanların kasten öldürülmesi. (x 2)

Gereksiz yaralama ile acı veren araç ve savaş yöntemlerinin gereksizce kullanılması.

Cinsel kölelik, fuhuşa zorlama ve zorla gebelik gibi cinsel şiffet eylemleri. (x 2)

Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivillerin hedef haline getirilmesi.

Kızılhaç Ramsay Bolton

Daenerys Targaryen - 15 ihlal:

Ejderha ateşi kullanımı gibi gereksiz yaralanma ve acılara yol açan savaş araçlarının veya yöntemlerinin kullanılması. (x 6)

Düzenli bir mahkeme veya ön yargılama olmadan ceza veya infazda bulunulması. (x 6)

İşkence, gaddarca veya insanlık dışı muamele.

Sivillerin hedef alınması.

Düşmana merhamet göstermemek.

Daenerys aynı zamanda yalnızca askeri hedeflere saldırmak ve sivillerin korunması gibi Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarına (IHL) uymadı.

Kızılhaç Daenerys Targaryen

Roose Bolton - 8 ihlal:

İşkence, gaddarca veya insanlık dışı muamele. (x 3)

Cinsel saldırı.

Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivillerin kasten öldürülmesi.

Savaş dışı olanların kasten öldürülmesi.

Gereksiz yaralanma ve acılara yol açan savaş araçlarının veya yöntemlerinin kullanılması.

Roose ayrıca, tutuklulara / savaş esirlerine yeterli özen göstermeyerek Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarını (IHL) ihlal etti.

Kızılhaç Roose Bolton

Night King - 6 ihlal:

Kölecilik.

Çocuk askerlerin kullanımı. (x 2)

Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivillerin hedef haline getirilmesi.

Dini ve kültürel amaçların savaş nedeni yapılması.

Siviller üzerinde ölümcül silah kullanımı.

Kızılhaç Night King

Sons of the Harpy’s (Mereen) - 6 ihlal:

Savaş dışı kalanların kasten öldürülmesi.

Savaşan taraflar arasında yer almayan sivillerin kasten öldürülmesi.

Kölecilik.

Sivil nesnelere zarar veren gelişigüzel saldırıda bulunmak.

Siviller için ölüm veya yaralanmaya neden olan gelişigüzel saldırıda bulunmak.

Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivillerin hedef haline getirilmesi.

Kızılhaç Sons of the Harpy’s (Mereen)

Jon Snow - 6 ihlal:

Çocuk asker kullanımı. (x 4)

İşkence, gaddarca veya insanlık dışı muamele. (x 2)

Snow ayrıca sivillerin korunmaması ve tutuklu ila savaş esirlerine yeterli özen gösterilmemesi nedeniyle Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarını (IHL) ihlal etti.

Kızılhaç Jon Snow

Euron Greyjoy - 5 ihlal:

İşkence, gaddarca veya insanlık dışı muamele. (x 2)

Savaş dışı olan ve korunan insanların kasti bir şekilde acı çekmelerine ve ciddi yaralanmalara sahip olmalarına neden olmak.

Yağma.

Esir almak.

Euron'un silahlı çatışma kapsamının dışına düşen bir başka ihlal davranışı örneği, kardeşini bir halat köprüsünden iterek öldürmesidir.

Kızılhaç Euron Greyjoy

Walder Frey - 5 ihlal:

Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivilleri öldürmek.

Gaddarlık.

Savaş dışı olanların kasten öldürülmesi.

Gereksiz yaralanma ve acılara yol açan savaş araçlarının veya yöntemlerinin kullanılması.

Esir almak.

Kızılhaç Walder Frey

Tywin Lannister - 4 ihlal:

Kölecilik.

Savaşın dışında bulunan sivillere saldırılması.

Savaş dışı kalanların kasten öldürülmesi.

Savaşan taraflarda yer almayanların kasten öldürülmesi.

Twyin ayrıca sivillerin korunmaması ve tutuklu ila savaş esirlerine yeterli özen gösterilmemesi nedeniyle Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarını (IHL) ihlal etti. Twyin'in ihlali aynı zamanda silahlı çatışma kapsamı dışındaki sivillere yönelik saldırıları da içeriyor.

Kızılhaç Tywin Lannister

Tyrion Lannister - 4 ihlal:

Gereksiz yaralanma ve acılara yol açan savaş araçlarının veya yöntemlerinin kullanılması.

Sivillere, orman veya diğer bitki örtüsüne yönelik gereksiz silah kullanımı.

Cinsel saldırı.

Gaddarlık.

Kızılhaç Tyrion Lannister

Robb Stark - 1 ihlal:

Game of Thrones'taki en masum karakterlerden olan Robb Stark ise, esir almak gibi savaş suçları işlese de diğer karakterler arasında esirlere iyi davranmak, yalnızca savaşçıları hedef almak, yaralı askerlere taraf gözetmeksizin tıbbi yardım sağlamak gibi özellikleriyle en az savaş suçu işleyen karakter oldu.

Kızılhaç Robb Stark

'İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Raporda ayrıca, Kızılhaç tarafından dizinin bölümlerinin incelenmeye devam edildiği ve başka sonuçlar yayınlanacağı da açıklandı.