15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını: 'Sahibi otomobili yaktıktan sonra intihar etti' iddiası

15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir vatandaşın otomobilini ateşe vererek intihar ettiği iddia ediliyor.

15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir otomobil alev alev yandı.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında köprü, Avrupa istikametinde trafiğe kapandı.

T24'te yer alan habere göre ayrıca, otomobilin sahibinin aracını yakarak intihar ettiği iddia ediliyor.