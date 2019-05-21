Sicilya kıyılarına vuran genç balinanın midesinden plastik çıktı

© AP Photo / Reed Saxon Plastik öldürmeye devam ediyor: Yeni kurbanı, hamile balina

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre geçen Cuma günü Cefalu sahillerinde bulunan ölü balinanın 6 yaşında bir dişi ispermeçet türü olduğu açıklandı.

Çevre örgütü Greenpeace tarafından yapılan açıklamada bu genç balinanın midesinde çok miktarda plastik atık bulunduğu belirtildi. Greenpeace İtalya, "Bu nedenle mi öldü bilmiyoruz ama hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız: Son 5 ayda tam 5 ispermeçet balinası kıyıya vurdu.

Deniz bize alarm çığlığı gönderiyor, çaresiz bir SOS gönderiyor. Denizimiz ve denizde yaşayan muhteşem hayvanlar tehlike altında ve bizden yardım istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Cefalu'daki vakadan birkaç gün sonra bugün de yine Sicilya adasındaki Palermo kıyılarında başka bir ispermeçet balinası bulundu. Bu balinanın plastik yutup yutmadığı konusunda bir açıklama yapılmazken, araştırmacılar karaya vuran deniz memelilerinin yüzde 30'unun ölüm sebebinin insan faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Padova Üniversitesi Karşılaştırmalı Biyotıp ve Beslenme Anabilim Dalı tarafından yapılan araştırmaya göre bu ölümlere yol açan başlıca insan faaliyetleri deniz trafiği ve balıkçılık olsa da son yıllarda plastik atıkların yol açtığı ölümler artış gösteriyor.

'HAMİLE BALİNA'DAN 22 KG PLASTİK ATIK ÇIKMIŞTI'

Araştırmaya göre son 10 yılda karaya vuran ispermeçet balinalarının yüzde 33'ünün sindirim sisteminde plastik parçaları bulundu.

Geçen Mart ayında da Sardinya adasındaki Porto Cervo kıyılarına vuran hamile bir ispermeçet balinasının karnından 22 kg plastik atık çıkmıştı.