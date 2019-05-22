200 milyonluk Nijerya'da internet kullananların sayısı 115.9 milyona ulaştı

Raporda ayrıca, "Şubat ayında 114.7 milyon internet kullanıcısı bulunurken bu oran mart ayında 115.9 milyona yükseldi" ifadelerine yer verildi.
Rapora göre sırasıyla "Globacom", "Airtel" ve "MTN" firmaları en fazla internet kullanıcısına sahipken, "9mobile"" firmasının müşterilerinde ise azalma olduğu kaydedildi.
İnternet kullanımı ile ilgili soruları yanıtlayan Nijeryalı Musa Abdulrauf, "Nijerya'da akıllı telefonlar ucuz ve bu nedenle insanlar interneti daha çok kullanıyorlar" dedi.
Abdulrauf, "Ülkede elektrik sıkıntısı kısmen internet kullanımına da yardımcı oluyor. Elektrik sıkıntısı nedeniyle televizyona izlenemiyor ama internet ve telefonla birçok şeyi halledebiliyorsun" diye konuştu.
Elektrik sıkıntısının yaşandığı Nijerya'da mobil internet yaygın olarak kullanılıyor. "Airtel", "MTN" and "Globacom" ve "9mobile" firmaları, en çok tercih edilen internet operatörleri arasında bulunuyor.
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