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14:27 22 Mayıs 2019
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    YouTube

    YouTube abone sayılarını tam olarak göstermeyecek

    © AA / Aytaç Ünal
    Yaşam
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    Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube, kanalların gerçek zamanlı abone sayılarını artık yuvarlak sayılarla ifade edeceğini duyurdu.

    Instagram
    © AFP 2019 / CHANDAN KHANNA
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    YouTube ürün geliştirme takımı blog sayfasında yayınladığı makalede 'Her yerde daha fazla tutarlılık sağlamak' için abone sayılarının Ağustos ayından itibaren yuvarlak sayılarla görüleceğini belirtti. 

    Makalede, uygulamanın binden fazla abonesi olan kanallar için geçerli olacağı vurgulandı.

    Ayrıca, bu kanalların abone sayılarının bilgisayar aracılığıyla YouTube'a girildiğinde farklı, telefon uygulaması ile girildiğinde farklı görünmesinin (örneğin, bazen 133K şeklinde bazen 133,300) de önüne geçilmesinin istendiği belirtildi. 

    Bu kapsamda, tüm platformlarda şirket örneğin bir hesabın 10.500.000 abonesi varsa bunu 10.000.000 olarak gösterecek. 

    Bazı kanallar abone sayılarını bu şekilde gösterme imkanına zaten sahip ancak ürün geliştirme takımı bunu daha yaygın ve tek-tip bir uygulama haline getirmek istiyor.

    Uygulama, YouTube’dan aldığı verilerle kanalların ne kadar abone kazandığını ya da kaybettiğini gösteren Social Blade gibi web sitelerini işlevsiz kılabilir. 

    Instagram
    © REUTERS / Thomas White
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    YouTube’un yeni uygulaması, sitenin en çok içerik üreten kanallarına sahip olan Felix “PewDiePie” Kjellberg, James Charles, Tati Westbrook, Jeffree Star ve Turner “Tfue” Tenney gibi bazı isimlerin izleyiciler tarafından abone sayıları artış ya da azalışı üzerinden yoğun şekilde baskı altına alınmalarının ardından geldi.

    Bu arada başka sosyal medya platformları da benzer uygulamalar üzerinde çalışıyor. Instagram bir fotoğrafın ne kadar beğeni (like) aldığını göstermeme seçeneğini sisteme eklemeyi değerlendiriyor. Twitter ise retweet ve like gibi kullanıcıların angaje olmalarını sağlayan bazı özelliklerin daha az kullanılmasını sağlayacak uygulamalar hakkında deneyler yapıyor.

    YouTube’un abone sayılarını yuvarlayan yeni uygulamasının Ağustos ayında devreye girecek.

    Etiketler:
    Instagram, twitter, Takipçi, abone, Youtube
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