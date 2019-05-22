Gezi bloggerının aktif volkanik dağın tepesinde ettiği evlilik teklifi viral oldu

Kanadalı gezi bloggerı Jarod, kız arkadşıyla birlikte tırmantıkları iki bin metrelik aktif volkanik dağın tepesinde evlilik teklifi etti. Çiftin drone ile çekilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

'Our Moving Roots' (Hareketli Rotalarımız) isimli blog yazan Kanadalı gezi bloggerı çift Jarod ve Alison, üç gün önce ilk volkanik dağ tırmanışlarını gerçekleştirdi.

Endonezya'daki 2 bin 329 metrelik Bromo Dağı'na tırmanan çift zirve noktasında dolaşırlarken, Jarod kız arkadaşı Alison'a sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Arkadaşlarının yönettiği drone tarafından kaydedilen görüntülerde Alison'un teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemediği ve eliyle ağzını kapattığı görülüyor.

Çiftin YouTube kanallarına yükledikleri video, 2 binden fazla kez izlenirken, Twitter ve Instagram gibi platformlarda da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Jarod, "Hayat denilen bu macerada birbirimizi bulduğumuz için çok şanlıyız. Arkadaşlarımız Jenny ve Stu'ya bu özel anı kaydettikleri için teşekkür ederim" dedi.

Çiftin, Kanada - Ottawa'da bir öğretmen eğitimi programında tanıştıkları, daha sonra gezi tutukularının peşinden giderek maceralarını sosyal medya plarformlarında paylaşmaya karar verdikleri öğrenildi.