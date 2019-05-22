Japonya'dan turistlere 'Yürürken yemek yemeyin' uyarısı: Başkalarının üzerine dökülebilir

Japonya'nın Kamakura şehrinde, yetkililer turistlere 'yürürken yemek yememeleri, bir şey içmemeleri ve karınlarını oturarak doyurmaları' uyarısında bulundu. Uyarının amacı ise tüketilen gıdaların başkalarının kıyafetlerine dökülmesini önlemek.

Büyük Buda heykeli ve alışveriş dükkanları bulunan Japonya'nın Kanagawa prefektörlüğünde bulunan Kamakura şehrini her yıl yüz binlerce turist ziyaret ediyor.

Bu yıl, Kamakura Mağaza Derneği tarafından şehri ziyaret eden turistler için bir 'yemek yeme' uyarısı yayınlandı. Özellikle turistlerin alışveriş yapmak için uğradığı Komachi Dori bölgesinim diğer yerlere nazaran daha kalabalık olduğu belirtildi ve "Başklarının kıyafetlerine gıda maddelerinin dökülmemesi için yemeklerinizi yürürken değil, oturarak yiyin" denildi.

Açıklamada, bölgede her gün ortalama 600 bin turistin bulunduğu, kurala uymayanlara bir yaptırım uygulanmayacağı ancak bu konuda farkındalık yaratılmak istendiği vurgulandı.

Kamakura Mağaza Derneği Başkanı Norikazu Takahashi, Japan Times'a yaptığı açıklamada "Yürürken yemek yenilmesini tümüyle durdurmamız mümkün değil. Ancak sokakların hem ikamet edenler hem de ziyaretçiler için kendilerini iyi hissettikleri bir yer olmasını istiyoruz" dedi.

© Fotoğraf : Daily Mail Japonya - Kamakura

Sokakta yürürken yemek yemenin sınırlandırıldığı tek ülke Japonya değil. İtalya'nın tarihi bölgelerinde sokakta öğlen saat 12.00 - 15.00 ve akşam saat 18.00-22.00 arasında yemek yemek yasak.

Ayrıca Venedik şehrinde de turistlerin hareketlerini denetleyen 'Nezaket melekleri' isimli bir ekip çalışıyor. Ekip, belirli bölgelerde yemek yiyenleri, kanala ayaklarını sokanları, yüzenleri veya sokakta sarhoş olanları uyarıyor.