Kayıt
15:01 22 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Doğaya 800 bin yararlı böcek salındı

    © AA / Abdullah Coşkun
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Tarımda kalite ve verimliliğin arttırılması amacıyla Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce laboratuvar ortamında üretilen 800 bin faydalı böcek doğaya salındı.

    Kelebek
    © Flickr /
    Böcek türlerinin yüzde 40'ı yakın gelecekte yok olabilir
    Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü uygulama sahasında düzenlenen ‘Süneyle Biyolojik Mücadelede Faydalı Böcek Salımı’ programında, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

    İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ‘hububat ambarı’ Konya'da 10-11 milyon dekarlık alanda hububat tarımı yapıldığını söyledi.

    Hububatta verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurun sünenin neden olduğu ‘emgi’ zararı olduğunu belirten Baydar, şöyle devam etti:

    "Biyolojik mücadele, tarım alanlarındaki zararlıları baskı altına alarak, ekonomiye zarar seviyesinin altında tutmak için zararlıların doğal düşmanlarından yararlanılan zirai mücadeledir. Süne yumurta parazitoidleri, sünenin en önemli ve etkili doğal düşmanıdır. Bu parazitoidler süne yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakmak suretiyle, sünenin yani zararlı böceklerin çoğalmasını engellemektedir."

    ‘ÜLKESEL SÜNE PROJESİ’ BAŞLATILDI

    © AA / Abdullah Coşkun
    Baydar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 2004 yılında ‘Ülkesel Süne Projesi’nin başlatıldığını hatırlatarak, "Bu projeyle biyolojik mücadelenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Proje ile faydalı parazitoidlerin yeni üretim metotları geliştirilirken, aynı zamanda kitlesel üretimlerle tabiat desteklenecek, salımı yapılan parazitoidlerin yaşayabileceği doğal ortamlar oluşturulacaktır" diye konuştu.

    Sıcak hava zararlı böceklerin iştahını arttırıyor
    © AA / Arşiv
    Sıcak hava zararlı böceklerin iştahını arttırıyor
    Hububata zarar veren süneye karşı biyolojik mücadele amacıyla Konya'da 2007 yılında faydalı böcek üretim laboratuvarı kurduklarını ifade eden Baydar, laboratuvarda bugüne kadar 21 milyonu aşkın faydalı böcek üretildiğini, doğaya salınan böceklerin tarımda kalite ve verimi arttırdığını bildirdi.

    Baydar, Adana'da üretilip Konya'ya getirilenlerle toplamda 33 milyon faydalı böceğin doğaya salındığını kaydetti.

    Konuşmaların ardından, 800 bin faydalı böcek doğaya salındı.

    İlgili konular:

    Bilim insanlarına göre, ABD’nin ‘Böcek Müttefikler’ programı Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’ne aykırı olabilir
    Öğretmenin paylaştığı bantlanmış ağustos böceği fotoğrafı tepki çekti
    Etiketler:
    Adana, doğa, Süne böceği, emgi, hububat, Türkiye, Seyfettin Baydar, Cüneyit Orhan Toprak, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, böcek, laboratuvar, Konya, Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Makro doğada mikro güzellik
    Karikatür
    Venezeülla'ya müdahale iddiası hatırlatılan Trump, 'ekonomik işgalden' yana olduğunu söyledi
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet