NASA 'ismini Mars'a gönderelim' projesi başlattı: Türkiye başvuruda 3. oldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2020'deki Mars görevi için başlattığı proje sosyal medyada büyük ilgi çekti. 'İsmini Mars'a Gönder' projesine katılımda bulunan ülkeler arasında Türkiye 3., Rusya ise 22. sırada yer aldı.

NASA, Kızıl Gezegen’le ilgili çalışmalarına hız verirken, 2020’de Mars’a göndereceği Rover uzay aracı için de ilginç bir proje başlattı. Uzay meraklılarını da projeye dahil etmek isteyen NASA, ‘İsmini Mars’a Gönder’ adlı bir kampanyaya imza attı.

NASA invites you to put your name on the Mars 2020 rover - https://t.co/ov68CNDt9n pic.twitter.com/b5J9Cy5dSV — New Atlas (@nwtls) May 22, 2019

​NASA’nın sitesine giren kullanıcılar, projenin yer aldığı sayfada ad ve soyadlarını yazdıktan sonra temsili bir ‘biniş kartı’na ulaşıyor.

Want to join me on Mars? Send your name to the surface of the Red Planet with @NASA's next rover, #Mars2020.



Click here to send your name to Mars: https://t.co/NBYLhDCjs4 pic.twitter.com/b3M7EKeary — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 21, 2019

​Proje sosyal medyada büyük ilgi çekerken, 22 Mayıs itibariyle dünya çapında 574 bin 906 kişi adını Mars’a göndermek için projeye katıldı.

Sitede projeye en çok ilgi gösteren ülkeler de listelenirken, Türkiye, 65 bin 197 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı. İlk ise sırada ise ABD ve Hindistan var.

Rusya ise 4 bin 142 başvuruyla 22. sırada bulunuyor.

Haziran 2020’de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021’de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.