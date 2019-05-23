NASA 'ismini Mars'a gönderelim' projesi başlattı: Türkiye başvuruda 1. oldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2020'deki Mars görevi için başlattığı proje sosyal medyada büyük ilgi çekti. 'İsmini Mars'a Gönder' projesine katılımda bulunan ülkeler arasında Türkiye 1., Rusya ise 21. sırada yer aldı.

NASA, Kızıl Gezegen’le ilgili çalışmalarına hız verirken, 2020’de Mars’a göndereceği Rover uzay aracı için de ilginç bir proje başlattı. Uzay meraklılarını da projeye dahil etmek isteyen NASA, ‘İsmini Mars’a Gönder’ adlı bir kampanyaya imza attı.

Kampanya kapsamında başvuru yapanların isimleri Mars'a gönderilecek insansız izci aracında bulunan çiplere yazılacak.

NASA invites you to put your name on the Mars 2020 rover - https://t.co/ov68CNDt9n pic.twitter.com/b5J9Cy5dSV — New Atlas (@nwtls) May 22, 2019

​NASA’nın sitesine giren kullanıcılar, projenin yer aldığı sayfada ad ve soyadlarını yazdıktan sonra temsili bir ‘biniş kartı’na ulaşıyor.

Want to join me on Mars? Send your name to the surface of the Red Planet with @NASA's next rover, #Mars2020.



Click here to send your name to Mars: https://t.co/NBYLhDCjs4 pic.twitter.com/b3M7EKeary — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 21, 2019

​TÜRKİYE BİR GÜNDE BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

NASA'nın internet sitesinde dünya çapında 2.111.632 kişinin adını Mars’a göndermek için projeye katıldığı görülüyor.

Sitede projeye en çok ilgi gösteren ülkeler de listeleniyor.

Dün, Türkiye, 65 bin 197 başvuruyla üçüncü sırada yer alıyordu. Bugün ise ABD ve Hindistan'ı geçerek 534 bin 380 başvuru ile listenin ilk sırasına yükselmesi dikkat çekti.

4 bin 142 başvuruyla 22. sırada yer alan Rusya'nın ise 16 bin 141 başvuru ile 21. sıraya geldiği görüldü.

Haziran 2020’de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021’de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.