Moskova’da geleneksel Türk sanatları sergilendi

Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Moskova Yunus Emre Enstitüsü’nde geleneksel Türk sanatları sergilendi, master-class verildi.

Etkinlikte, ebru, tezhip, katı, hat, kilim, keçe ve minyatür gibi geleneksel el sanatlarının tanıtımı yapıldı.

Sergiye çok sayıda Türkolog ve sanatsever Rus ve Türk vatandaşı katıldı.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Büyükelçiliğin ve Türk Hava Yolları’nın desteğiyle gerçekleşen etkinlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlilerinin kişisel eserlerinin sergilendiğini belirtti.

Açılışta konuşan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, el sanatlarının Osmanlı döneminde gerek içerik gerek zenginlik anlamında büyük çeşitlilik gösterdiğini belirterek, el sanatlarını günümüze kadar getiren sanatçıların önemini vurguladı.