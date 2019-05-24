Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu

© DHA / Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Şinhua ajansının haberine göre, Çinli paleontologların ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinin Dongcı ilçesinde yaptıkları arkeoloji çalışmalarında 300 bin yıl öncesine ait 30’dan fazla insan fosili bulundu.Dongcı’daki kazı alanında son 5 yılda yapılan kazı çalışmalarında ayrıca 40’tan fazla memeli hayvan fosili ile 100 adet taştan imal edilmiş eserler gün yüzüne çıkarıldı.Çin Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Omurgalı Fosiller Bilimi Enstitüsünde keşfi yapan bilim insanlarından Vu Şiucie, fosillerin ve sanat eserlerinin bulunduğu alanın yıkılmış bir mağara olabileceğini belirtti.

Vu Şiucie, mağarada insan fosillerinin yanı sıra antik dönemdeki davranış kalıplarına dair çok sayıda kanıt bulduklarını da ifade etti. Vu Şiucie, buluntuların antik dönemdeki yaşam senaryolarını gün ışığına çıkaracağını ifade etti. Keşiflerin Doğu Asya’da antik dönemdeki yaşama ışık tutması bekleniyor.

Dongcı’da 2004 yılında bir çiftçinin koyunlarına barınak yapmaya çalıştığı sırada keşfedilen kazı alanında ilk arkeolojik çalışma 2006'da yapıldı ve burada insana ait alın kemiği, azı dişi ve taş eserler bulundu.