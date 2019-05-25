Rus markanın tasarladığı giyisilerin her biri her bedene uyabiliyor

Rusya’nın St. Petersburg kentinden MUR isimli giyim markası, tek beden kıyafetler üretiyor. Ancak kıyafetlerin üzerindeki kuşak ve bağcıklar, onları herkes için uygun hale getiriyor.

The Carvert Journal’daki bir makaleye göre, St. Petersburg merkezli MUR giyim markası, giyim alanındaki cinsiyet ve beden standartlarını bir kenara bırakıp kıyafetlere yönelik sürdürülebilir bir anlayış geliştirdi.

Pamuklu, keten, örgü ve ipek kumaşları kullanan markanın ürünleri minimal ve eğlenceli olmasının yanı sıra herkesin kişisel zevkine göre uyarlanabiliyor.

View this post on Instagram ____________ Kirill in M_U_R ❤️🖤 A post shared by M__U__R (@m__u__r) on Nov 21, 2018 at 1:15am PST

Tek beden üretilen kıyafetler kuşak ve bağcıklar sayesinde kişinin vücuduna göre ayarlanabiliyor.

View this post on Instagram ___________M_U_R photo @olesya_asanova styled by @kxeniia for @teethmag A post shared by M__U__R (@m__u__r) on Apr 24, 2017 at 6:23am PDT

Tasarımcı Anna Drujinina’ya göre MUR’un koleksiyonları tek beden, tek renk ve cinsiyet ayrımı gözetmiyor.

Drujinina “Çağdaş bir gardrobun değişen taleplerini yansıtmak istedik. İnsanlar hem kadınlar hem erkekler için üretilen kıyafetleri ya da cinsiyet ayrımının gözetilmediği kıyafetler giyiyor. Ürettiğimiz giysiler, kişi uzun ya da kısa, küçük ya da büyük herkese göre uyarlanabiliyor. Farklı bedenlerdeki herkes giyebilir, herbiri herkeste farklı duruyor” ifadelerini kullanıyor.