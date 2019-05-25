Rus markanın tasarladığı giyisilerin her biri her bedene uyabiliyor

The Carvert Journal’daki bir makaleye göre, St. Petersburg merkezli MUR giyim markası, giyim alanındaki cinsiyet ve beden standartlarını bir kenara bırakıp kıyafetlere yönelik sürdürülebilir bir anlayış geliştirdi.
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_________dress from our new collection _________ платье из плотного 100% хлопка
Pamuklu, keten, örgü ve ipek kumaşları kullanan markanın ürünleri minimal ve eğlenceli olmasının yanı sıra herkesin kişisel zevkine göre uyarlanabiliyor.
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Tek beden üretilen kıyafetler kuşak ve bağcıklar sayesinde kişinin vücuduna göre ayarlanabiliyor.
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___________M_U_R photo @olesya_asanova styled by @kxeniia for @teethmag
Tasarımcı Anna Drujinina’ya göre MUR’un koleksiyonları tek beden, tek renk ve cinsiyet ayrımı gözetmiyor.
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The dress from our new collection __________Waiting for you this evening in our studio ❤️
Drujinina “Çağdaş bir gardrobun değişen taleplerini yansıtmak istedik. İnsanlar hem kadınlar hem erkekler için üretilen kıyafetleri ya da cinsiyet ayrımının gözetilmediği kıyafetler giyiyor. Ürettiğimiz giysiler, kişi uzun ya da kısa, küçük ya da büyük herkese göre uyarlanabiliyor. Farklı bedenlerdeki herkes giyebilir, herbiri herkeste farklı duruyor” ifadelerini kullanıyor.
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