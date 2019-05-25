İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı

Tasnim Haber Ajansı'na göre güvenlik güçleri, yoga eğitiminin verildiği evi bir süredir takip ediyordu.
BBC'nin aktardığına göre İslam Devrimi Mahkemesi şef yardımcısı Mesud Süleymani, eğitmenin yoga dersi için lisansının bulunmadığını ve etkinliğin duyurusunu Instagram hesabından yaptığını söyledi. Süleymani, "Etkinliğe katılanlar uygun olmayan kıyafetler giyiyordu ve yakışıksız hareketler sergiliyordu" savunmasını yaptı.
Süleymani, 'kıyafetlere ve davranışlara' dair detaylı bir bilgi vermedi.
SOSYAL MEDYA TEPKİLİ: ABD'NİN SAVAŞ GEMİSİNE GEREK YOK
Olay, sosyal medyada kısa sürede en çok tartışılan konular arasına girdi.
Başka bir kullanıcı, "Yogayı bile zararlı bulan bir kuruluşun varlığının sona ermesi için USS Abraham Lincoln savaş gemisine ihtiyacı yok" yazdı.
ABD, çok kısa bir zaman önce savaş gemilerini bölgeye göndermişti.
'UYUM İÇİNDE VÜCUT SALLAMAK' İSLAMLA BAĞDAŞMIYORMUŞ
İran'da kadın ve erkeklerin birlikte spor yapması yasak.
2017'de de İran spor yetkilileri zumbayı ve 'uyum içinde yapılan hareketlerle vücut sallama eğitimlerini' yasaklamıştı.
O dönem İran'daki 'Herkes için Spor Federasyonu' Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir mektup yazarak, zumba dahil bu tip etkinliklerin "İslam ideolojisiyle uyuşmadığı" gerekçesiyle yasaklanmasını talep etmişti.
Son birkaç yıldır İranlılar, yoga yapmak için bir araya geliyor ve sosyal medyada da reklamını yapıyor. Ancak bunlar, yetkililer tarafından tepkiyle karşılanıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)