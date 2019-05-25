İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı

İran'da, özel bir yoga eğitimine katılan 30 kişinin ders sırasında gözaltına alındığı belirtildi. İran'da kadın ve erkeklerin birlikte spor yapması yasak.

İran medyasına göre, ülkenin kuzeyindeki Gorgan şehrinde bir evde, kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı yoga dersine yapılan operasyonda 30 kişi, eğitmen de dahil olmak üzere gözaltına alındı.

Tasnim Haber Ajansı'na göre güvenlik güçleri, yoga eğitiminin verildiği evi bir süredir takip ediyordu.

BBC'nin aktardığına göre İslam Devrimi Mahkemesi şef yardımcısı Mesud Süleymani, eğitmenin yoga dersi için lisansının bulunmadığını ve etkinliğin duyurusunu Instagram hesabından yaptığını söyledi. Süleymani, "Etkinliğe katılanlar uygun olmayan kıyafetler giyiyordu ve yakışıksız hareketler sergiliyordu" savunmasını yaptı.

Süleymani, 'kıyafetlere ve davranışlara' dair detaylı bir bilgi vermedi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLİ: ABD'NİN SAVAŞ GEMİSİNE GEREK YOK

Olay, sosyal medyada kısa sürede en çok tartışılan konular arasına girdi.

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Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Şeriat'a göre 'yoga' kelimesinin bile sorunlu olduğunu düşünüyorlar" yazdı.

Başka bir kullanıcı, "Yogayı bile zararlı bulan bir kuruluşun varlığının sona ermesi için USS Abraham Lincoln savaş gemisine ihtiyacı yok" yazdı.

ABD, çok kısa bir zaman önce savaş gemilerini bölgeye göndermişti.

'UYUM İÇİNDE VÜCUT SALLAMAK' İSLAMLA BAĞDAŞMIYORMUŞ

İran'da kadın ve erkeklerin birlikte spor yapması yasak.

2017'de de İran spor yetkilileri zumbayı ve 'uyum içinde yapılan hareketlerle vücut sallama eğitimlerini' yasaklamıştı.

O dönem İran'daki 'Herkes için Spor Federasyonu' Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir mektup yazarak, zumba dahil bu tip etkinliklerin "İslam ideolojisiyle uyuşmadığı" gerekçesiyle yasaklanmasını talep etmişti.

Son birkaç yıldır İranlılar, yoga yapmak için bir araya geliyor ve sosyal medyada da reklamını yapıyor. Ancak bunlar, yetkililer tarafından tepkiyle karşılanıyor.