Tarlasını işlerken 5 bin yıllık tarihi eserler buldu, 'tutuklanırım' korkusuyla 1 ay sakladı

Tutuklanmaktan çekindiği için eserleri 1 ay evinde tuttuğunu dile getiren Küçük, "Eserleri yaklaşık bir ay evimde tuttum. Sebebi hem iş yoğunluğu hem de götürdüğümde kaçakçılıktan yakalarlar dediler. Ben de yetkili birisini aradım ve onun aracılığıyla götürüp teslim ettim. Müze müdürü de kayıt aldı ve teşekkür etti" dedi.
KARAZ KÜLTÜRÜNE AİT
Çömlek, taş ocak ve ağırlıklardan oluşan eserlerin Karaz kültürüne ait olduğunu belirten Genç, "5 bin yıllık olan bu eserler, bayağı eski ve güzel eserler. Eserler hem dini ritüel hem de günlük olarak kullanılan eşyadan oluşuyor. Karaz kültürü Erzurum'a ait, tarihin ilk çağında görülen ilk yerli kavime dayanıyor. Milattan önce 4 binin sonu ile 3 binin başında yaşamış bir kültür. Bu kültürü, günümüzden yaklaşık 5 bin yıl önce yaşamış yerel kültür olarak biliyoruz" dedi.
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