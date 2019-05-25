Tarlasını işlerken 5 bin yıllık tarihi eserler buldu, 'tutuklanırım' korkusuyla 1 ay sakladı

© AA / İzmir Emniyet Müdürlüğü İzmir’de bin 500 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, Küçük'ün, tarlasını sürerken traktörün pulluğuna taş takıldığını ve bu taşı kaldırdığında altında 5 parça tarihi eser gördüğünü ifade etti.

Tutuklanmaktan çekindiği için eserleri 1 ay evinde tuttuğunu dile getiren Küçük, "Eserleri yaklaşık bir ay evimde tuttum. Sebebi hem iş yoğunluğu hem de götürdüğümde kaçakçılıktan yakalarlar dediler. Ben de yetkili birisini aradım ve onun aracılığıyla götürüp teslim ettim. Müze müdürü de kayıt aldı ve teşekkür etti" dedi.

© AA / Erzurum'un Aziziye ilçesi Söğütlü köyünde, traktörle tarlasını süren Mesut Küçük, pulluğa takılan taşın altında 5 bin yıllık çömlek, taş ocak ve ağırlıklardan oluşan 5 ayrı tarihi eser buldu.

KARAZ KÜLTÜRÜNE AİT

Müze Müdürü Genç, eserler için tescil komisyonu oluşturacaklarını ve kıymet takdiri yapıldıktan sonra kendisine para vereceklerini söyledi.

Çömlek, taş ocak ve ağırlıklardan oluşan eserlerin Karaz kültürüne ait olduğunu belirten Genç, "5 bin yıllık olan bu eserler, bayağı eski ve güzel eserler. Eserler hem dini ritüel hem de günlük olarak kullanılan eşyadan oluşuyor. Karaz kültürü Erzurum'a ait, tarihin ilk çağında görülen ilk yerli kavime dayanıyor. Milattan önce 4 binin sonu ile 3 binin başında yaşamış bir kültür. Bu kültürü, günümüzden yaklaşık 5 bin yıl önce yaşamış yerel kültür olarak biliyoruz" dedi.