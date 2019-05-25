Ölen eşinin balmumu heykeline sarılarak hasret gideriyor

Görele ilçesi Şahinyuva köyünde yaşayan Mürteza Kuğuoğlu'nun 6 yıl önce babası Mahmut Kuğuoğlu hayatını kaybetti. Çok sevdiği babasının ölümüne üzülen Mürteza Kuğuoğlu, bir müze ziyaretinden esinlenerek geçen yıl babasının balmumu heykelini yaptırmaya karar verdi.

Bursa'da özel bir şirkete fotoğraf ve boy ölçülerini veren Kuğuoğlu, babasının balmumu heykelini yaptırdı. Kuğuoğlu, köydeki evine getirdiği babasının balmumu heykeline kıyafetlerini de giydirerek evin salonunda yer alan sedire oturttu.Eşinin balmumu heykeline sarılan Emine Kuğuoğlu da vefat eden hayat arkadaşına hasret gideriyor. Eve gelen misafirler karşılaştıkları balmumu heykelini karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.Kuğu, "Heykeli evimizin baş köşesine yerleştirdim. Ona bakarak hatıralarımızı yad ediyoruz. Aslında o bizim gönlümüzde duruyor, orada sadece kalıp olarak yer alıyor. Bazen evin dışına çıkartıyorum. Bizi tanımayanlar heykeli gördüklerinde gerçek sanıyor. Hatta selam verip 'Amca rahatsız mı? Niye konuşmadı?' diyenler oluyor. Şaşırıyorlar. Canlı zannedip, yanına kadar gidip el uzatanlar bile oldu" dedi.10 çocuk annesi Emine Kuğuoğlu (80) da oğlunun babasının balmumu heykelini yaptırdığını belirterek "Kendi evine koydu. Ben de arada gelip oğlumun evinde eşimin balmumu heykeline bakıyorum. Tabii çok hüzünleniyorum. Sürekli burada kalamıyorum. Kalsam vefat eden eşimi sürekli gördüğüm için buna dayanamam. Arada gelip kıyafetlerine, kendisine bakarak hayat arkadaşıma özlem gideriyorum. Komşularım gelince çok şaşırıyorlar. Korkanlar da oluyor. Biz de durumu açıklıyoruz" diye konuştu.