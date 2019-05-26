Kaçak define avcısı, ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

Bursa'da kaçak define arayan 5 kişiyi polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Avcılardan bir kişi ise ölü taklidi yaparak gizlendiği otların arasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün gece Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akçağlayan mahallesinde meydana geldi. Sahura kalkan mahalle sakinleri ormanın içerisinden kazma ve kürek sesleri duyması üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gelen polis ekipleri film sahnelerini aratmayan operasyon düzenledi. Ekipler ormanın içerisine doğru sessiz bir şekilde ilerlerken yaklaşık 3 metrelik çukur kazan dört kişiyi kazdıkları kuyunun içerisinde suç üstü yakalayarak etkisiz hale getirdi.

© AA / Ahmet İzgi Kurtulmuş: Eser kaçakçıları tam bir mafyatik düzen kurmuşlar

Şüphelilerden bir kişi ormanın derinliklerine doğru kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri fenerle çevrede kaçan şahsı yakalamak için arama başlattığı sırada bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Yanına yaklaştığında otların arasında nefesini tutarak saklanmaya çalışan ve kaçan şüpheli olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirmeyi başardı. Şüphelileri kazdıkları kuyuda bekleten ekipler üst aramalarını yaptıktan sonra polis otosuna bindirerek ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Emniyette kimliklerini tespit eden ekipler şüpheli, 35 yaşındaki A.Ç., 47 yaşındaki R.A., 48 yaşındaki T.Ç., 46 yaşındaki İ.G. ve 56 yaşındaki Y.E.'nin ifadelerini aldı.