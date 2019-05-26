Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğuda 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik bulunmayacağı öngörülüyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)